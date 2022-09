Infracciones de tránsito. Foto:

A partir de este lunes, cometer infracciones de tránsito en la Provincia de Buenos Aires tendrá un mayor impacto en el bolsillo de la gente. Mediante la disposición de la Dirección de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa del Ministerio de Transporte provincial se estableció que las multas pueden llegar a alcanzar un valor de $160 mil en algunos casos.

Se determinó que “a partir del 2 de septiembre de 2022 y para el bimestre comprendido entre este mes y octubre, el valor de una unidad fija en la suma de 172,30 pesos”.

En el caso de los automovilistas que cometan una infracción “muy grave”, como manejar en estado de ebriedad o no respetar un semáforo en rojo, la legislación establece el pago de un monto de $160 mil.

Por otro lado, las faltas “graves” tienen un piso de $49 mil y va aumentando su monto de acuerdo al riesgo de la infracción. También se impondrán multas en los casos de exceso de velocidad, a quienes manejen sin las luces reglamentarias ni tengan el registro de conducir autorizante. Otros que serán multados son los que hagan maniobras prohibidas, manejen un vehículo sin patente o que circulen a contramano. También son punibles los casos de fuga y la negativa a presentar los documentos.



Multas más leves

Entre tanto también se informó sobre un aumento para las infracciones más leves o “cotidianas”. Dados los nuevos aumentos, los infractores pueden llegar a pagar desde $17 mil hasta $80 mil por conducir mientras se utilizan dispositivos celulares, no presentar licencia, seguro ni Verificación Técnica Vehicular al día y circular sin cascos protectores ni cinturón de seguridad. También se labrarán infracciones en estos valores por estacionamiento en lugares no permitidos.



Trámites vía web

Desde la Provincia de Buenos Aires se informó que los infractores van a poder hacer su correspondiente descargo correspondiente a través de una carta o bien de manera electrónica según pautas de la Dirección Provincial de Seguridad Vial, tal como se especifica en el Boletín Oficial bonaerense.

Un adelanto: durante el mes de noviembre llegará otro nuevo aumento.