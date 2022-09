Más allá de los rumores de crisis que van y vienen, la pareja de Eugenia Suárez y Thomas Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking, sigue amorosamente unida, al menos así se muestras en redes sociales. En esta oportunidad, la China compartió un poema dedicado al cantante a través de sus historias de Instagram.

“Y entonces llega alguien que entiende tu locura. Alguien que abraza tus miedos y que no se asusta con tu desastre”, comienza el afectuoso posteo. “Alguien que tiene la capacidad de descubrir en ti, arte, belleza y felicidad. Un amor que encaja sin reproches; alguien que sabe amarte en cada uno de sus días”, cierra la publicación de la actriz que en la última parte deja abierto un mensaje que podría estar destinado a uno de sus ex.

En las últimas semanas surgió el rumor de que Eugenia La China Suárez y Rusherking estarían atravesando una crisis definitiva. Pero ambos se encargaron de desactivar los rumores a través de sus respectivas redes sociales a través de una particular publicación.

“Alguien que tiene la capacidad de descubrir en ti, arte, belleza y felicidad. Un amor que encaja sin reproches; alguien que sabe amarte en cada uno de sus días”, concluye el poema. La actriz le agregó un emoji de un corazón prendido fuego, un reflejo pasional del mensaje compartido.

Con Rusherking vienen surfeando rumores de separación y ellos los desmienten con gestos en las redes sociales. Esta historia de Instagram se suma a las declaraciones de amor 2.0 en donde plasman el amor entre ellos, que no para de crecer.

El otro involucrado sin tener nada que ver es Benjamín en plena separación, se habló mucho de cómo había actitudes y formas de la China que no encajaban con la manera de vivir del actor chileno. Es por eso que se vinculó su nombre como el destinatario secundario de este inocente poema.

La China Suárez compartió un video con Rusherking para desmentir la crisis: “Con todo mi corazón”

Eugenia China Suárez hace poco se hizo un TikTok (@sangrejaponesita) y ahí comparte su lado b. En medio de rumores de crisis y de un nuevo romance con Joaquín Furriel, publicó un romántico video con imágenes inéditas de su historia de amor con Rusherking.

“Con todo mi corazón”, escribió la actriz en el posteo, que rápidamente acumuló más de 22 mil likes. El video lo musicalizó con “Perfect” de Ed Sheeran.

En el registro se puede ver al músico visitándola en el set de filmación, divertidos en hoteles, tirados en el pasto mientras se miman, navegando por el mar, entre otros momentos que vivieron juntos y decidieron mostrar.

Desde que Rusherking está en pareja con la China ha tenido una alta exposición en los medios. El cantante reconoció que ha sufrido ataques de pánico y ansiedad por la gran popularidad que obtuvo debido a su vida amorosa en una charla íntima con Jey Mammon en La Peña de Morfi.

“Empecé primero con los ataques de ansiedad y después con ataques de pánico. Pensé que me iba a morir”, relató el joven que fue sorprendido cuando el conductor del ciclo de Telefe le preguntó por el tema. “Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil”, detalló. “Me revisaron y no tenía nada. Era todo mental”, agregó.

“Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí, la pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir”, describió Rusherking sobre este romance que generó mucha repercusión. “Después lo superé y entendí que es parte de todo. Yo me dedico a esto, la exposición es parte de esto, pero no estoy acostumbrado”, continuó. “Yo soy de Santiago del Estero, me levantaba para ir a la escuela, volvía, dormía la siesta, a la noche hacía música y ahora explotó todo”, sentenció el cantante de 22 años.