Cinthia Fernández. Foto: captura de video.

En la noche del sábado, Luis Ventura tuvo como invitado en su programa Secretos verdaderos a Matías Defederico. El exjugador habló sobre los problemas con su expareja, Cinthia Fernández. Fue ciertamente un moemnto muy tenso y, ahora, ella salió al cruce en sus redes sociales.

“Ventura, te olvidaste de preguntar del golpe de mi hija que en la primera entrevista se puso nervioso tu invitado y no pudo responder y le cambiaste la pregunta rápidamente”, escribió la panelista. Y agregó: “Ahora se te olvidó preguntar por qué una de sus nenas hace un año no quiere ir a su casa. Total, había que dejar a esta loca en el papel de Maléfica y al ‘Señor Cocodrilo’ como el ‘gran padre del año”.

Cinthia subió una historia cuestionando a Luis Ventura por la información que dieron en su ciclo de TV.



Cinthia Fernandez habló de Matias Defererico. Video: Instagram/cinthia_fernandez_



¿Qué contó Defederico en “Secretos Verdaderos”?

El exjugador rompió el silencio y contó por qué no viajó a Punta Cana cuando su hija menor estuvo internada. También habló sobre el reencuentro con Charis, Bella y Francesca, en medio de la interna con Cinthia Fernández.

“Yo quise viajar, pero recibí el mensaje ‘yo acá en la habitación no te quiero’, y la nena ya no estaba en el hospital, estaba en el hotel, y era ir era hacerle pasar un mal momento a mis hijas”, dijo Defederico.

“Si yo iba, se iba a volver loca. Con lo que pasó, me demostró que ya no hay solución”, así finalizó el tema Matías, decepcionado por no poder llegar a un acuerdo con la madre de sus hijas.

Sobre el reencuentro, contó: “Cuando llegué a la cancha, ellas estaban jugando un partido. Yo me puse en un corner, porque estaba Cinthia, para estar lejos y para no provocar nada, y cuando las nenas levantan la mirada y me ven, es un ‘estás ahí, pa'”.

También, quebrado en llanto, dijo que apenas las nenas lo vieron, lo fueron a abrazar, le dieron un beso y se dijeron “te amo” mutuamente.

Además de asegurar que está sufriendo mucho por la situación, comentó que sí tiene comunicación con ellas y que cuando no las ve, las extraña mucho.