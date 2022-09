Nicolás de la Cruz vs. Luis Advíncula en el Superclásico. Foto: NA.

Parecía que Atlético Tucumán no tenía contendientes en su lucha por el campeonato. Sin embargo, Boca y River cosecharon una serie de triunfos, se metieron en la pelea por el torneo de la Liga Profesional de Fútbol y le agregaron un pimienta al Superclásico del próximo domingo, ya que ambos conjuntos llegan con 29 unidades.

El equipo dirigido por Hugo Ibarra intentará hacerse fuerte de local en La Bombonera para quedarse con los tres puntos y la paz que conlleva un triunfo ante su clásico rival. Además, llega entonado después de vencer este domingo 2 a 1 a Colón en Santa Fe.

Después de tres victorias consecutivas y con el juvenil Luca Langoni en llamas, 3 goles en los últimos dos partidos, Ibarra no podrá contar con los lesionados Sebastián Villa y Exequiel Zeballos, pero recuperará a tres habituales titulares: el peruano Luis Advíncula, Alan Varela y Guillermo Pol Fernández, quienes cumplieron una fecha de suspensión ante el Sabalero por acumular cinco tarjetas amarillas.

“Se viene un partido importante. Los que fuimos jugadores sabemos lo que es y ahora los que tienen la posibilidad de hacerlo tienen que estar tranquilos en la semana, disfrutar y trabajar”, expresó Ibarra respecto al Superclásico, en conferencia de prensa, después de ganarle al equipo santafecino.

Y agregó sobre el duelo trascendental contra River: “Hay distintas formas de jugar un partido así, pero ahora hay que disfrutar de este triunfo. Nosotros tenemos que seguir así, paso a paso y el domingo se verá. Estamos muy bien”.

De la vereda contraria, River viene de derrotar por 2 a 0 a Barracas Central, en el estadio Monumental. Y durante la semana, apabulló en la provincia de Chaco a Defensa y Justicia por 4 a 0, en los octavos de final de la Copa Argentina.

Franco Armani llegaría al Superclásico. Después del fuerte choque que tuvo el arquero ante su compañero Andrés Herrera en el partido de Copa Argentina, el entrenador Marcelo Gallardo dijo que “se va a recuperar bien” y “no va a tener problemas para llegar” al enfrentamiento contra Boca.

“Para nosotros era más importante el partido con Barracas que el del domingo porque si no ganábamos, nos íbamos a quedar demasiado atrás en el campeonato. Después, a partir de ahí, el partido del domingo se preparará de la mejor manera posible”, reflejó Gallardo, después de la victoria contra el Guapo.

Por último, la gran duda de Gallardo será Pablo Solari, quien salió a los 63 minutos por una molestia en un aductor durante el partido vs. Barracas Central. Este lunes por mañana, el delantero se realizó los estudios médicos que determinaron una distensión múscular en el aductor izquierdo. El cuerpo técnico Millonario aclaró que es “pequeño desgarro”, aunque no está confirmada su presencia.