Darío Herrera será el árbitro del Superclásico. Foto: NA.

Habemus árbitro para el Superclásico. Este lunes, la organización de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio a conocer quienes serán los jueces que impartirán justicia en la decimoctava fecha del fútbol argentino. Darío Herrera será el árbitro principal del Boca-River, que se disputará el domingo a las 17 (hora de Argentina), en La Bombonera.

Si bien todavía no finalizó la decimoséptima, todos los ojos ya están puestos en el plato fuerte de la próxima fecha: el Superclásico. Boca recibirá a River en el estadio Alberto J. Armando, en un partido clave por las aspiraciones al campeonato nacional. Tanto el Xeneize como el Millonario poseen 29 unidades y están a cuatro puntos del líder Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Será la quinta vez que el árbitro Darío Herrera dirija el partido más importante del continente americano. Herrera es recordado por ser el referí principal del choque entre Boca y River, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2015, que tuvo el confuso episodio del gas pimienta que finalizó con la suspensión del cotejo.

También estuvo a cargo, ese mismo año, en el Superclásico que se jugó en el Monumental y terminó con victoria del equipo Xeneize por 1 a 0 con gol del uruguayo Nicolás Lodeiro. Y además, impartió justicia en el 0 a 0 en La Bombonera en 2016, donde expulsó a Pablo Pérez por un planchazo en la panza al defensor colombiano Éder Álvarez Balanta.

Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá serán los árbitros asistentes que acompañarán a Darío Herrera. Todavía falta conocer quién estará a cargo del VAR que, como cada en cada partida, tendrá una polémica participación.



Los árbitros para la decimoctava fecha de la Liga Profesional

Independiente vs. Aldosivi: Hernán Mastrángelo.

Unión de Santa Fe vs. Sarmiento de Junín: Andrés Gariano.

Argentinos Juniors vs. Rosario Central: Pablo Echavarría.

Barracas Central vs. Lanús: Silvio Trucco.

Patronato vs. Platense: Patricio Loustau.

Tigre vs. Huracán: Facundo Tello.

Estudiantes de La Plata vs. Racing: Pablo Dóvalo.

Central Córdoba (SdE) vs. Godoy Cruz: Jorge Baliño.

San Lorenzo vs. Atlético Tucumán: Fernando Echenique.

Banfield vs. Colón de Santa Fe: Ariel Penel.

Arsenal vs. Vélez: Sebastián Zunino.

Newell’s vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata: Fernando Espinoza.

Boca vs. River: Darío Herrera.

Talleres de Córdoba vs. Defensa y Justicia: Leandro Rey Hilfer.