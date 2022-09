Crisis económica en el mundo. Fotos: NA.

Nubes oscuras y una incertidumbre galopante se ciernen sobre la Economía mundial. Los presagios indican que no solo los tiempos que corren son de una inédita dificultad, sino también los días por venir. El término utilizado por especialistas, en cifras y números a nivel global, es el de “burbuja”, aunque no muchos sepan de qué se trata en realidad.

Una burbuja económica – o “burbuja especulativa”, “burbuja de mercado” y “burbuja financiera”- es un fenómeno que se da en los mercados mundiales, y sus orígenes se encuentran en la especulación. El escenario es complejo y preocupante, con una desmedida y anormal suba de costos, casi fuera de control y largamente extendida en el tiempo.

Una crisis que parece no tener final.

Todo se manifiesta con una frenética carrera en la que no pocos se empeñan en comprar para, posteriormente, volver a vender pero a precios infinitamente más elevados. El proceso no lleva a otra cosa más que una espiral costosa y sin parangón. Así es como el precio de los activos llega a límites nunca antes sospechados, algo que sucede hasta que… estalla la burbuja.

Dicho e otro modo, es cuando el mundo entero y su economía asisten al indesedao “crack”. Y la historia lo ha demostrado en reiteradas oportunidades. Así se produce el efecto “rebote”, cuando la violenta caída de precios, lleva los valores hasta el mismísimo subsuelo, haciendo perder valor a las mercancías, para llegar al “crash”.

Las guerras (como la que actualmente libra Rusia contra Ucrania en Europa del Este) e incluso una pandemia como la del coronavirus que desde el 2020 “unió” del modo menos pensado al mundo entero, colaboran sobre manera para que todo pueda suceder.

La burbuja económica es un fenómeno de tipo bursátil dado cada vez que se “negocia altos volúmenes a precios que difieren considerablemente de los valores intrínsecos”.(1)(2​)

Las causas de la “burbuja económica” siguen siendo un duro desafío en la teoría económica. Pero hay explicaciones. Una es la que plantea Jeremy Grantham en su informe bajo el nombre de “Entrando en el acto final de la SuperBurbuja”.

Grantham cofundó GMO en el año 1977 y es miembro del equipo de asignación de activos de GMO, actuando como estratega de inversiones a largo plazo de IRM. Es miembro de la Junta Directiva de GMO y también ha formado parte de las juntas de inversión de varias organizaciones sin fines de lucro. Antes de la fundación de GMO, fue cofundador de Batterymarch Financial Management en 1969, donde recomendó la indexación comercial en 1971, una de varias afirmaciones de ser el primero. Comenzó su carrera de inversión como economista en Royal Dutch Shell. Obtuvo su título universitario de la Universidad de Sheffield (Reino Unido) y un M.B.A. de la Escuela de Negocios de Harvard. Es miembro de la Academia de Artes y Ciencias, tiene un CBE del Reino Unido y recibió la Medalla Carnegie a la Filantropía.



Aquí, el informe completo de Jeremy Grantham:

