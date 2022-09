El hijo de Britney Spears, Jayden James Federline, habló por primera vez de la relación que mantiene actualmente con su madre. En una inesperada entrevista, que se emitirá en Reino Unido, el adolescente contó por qué con su hermano Sean Preston decidieron no asistir a la íntima boda con Sam Asghari.

En una entrevista para en el canal ITV, según adelantó el tabloide Daily Mail, Jayden enfatizó que no siente “odio” por su madre, pero admitió que “tomará mucho tiempo y esfuerzo” reparar su relación rota.

“Estoy totalmente convencido de que esto se puede arreglar. Sólo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”, reveló el menor de los hermanos.

Mirando a cámara, Jayden se dirigió directamente a su madre: “Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos y hablar de nuevo”.

Jayden explicó, también, cuál fue el verdadero motivo por el que ni él ni su hermano Sean Preston estuvieron presentes en la boda de su madre con Sam Asghari en California.

“En ese momento, simplemente no era una buena idea ir. No digo que no esté feliz por ella. Estoy muy feliz por ellos, pero ella no invitó a toda la familia y si solo íbamos Sean Preston y yo, simplemente no veo cómo esa situación habría terminado en buenos términos“, explicó.

En otra parte de la entrevista, el hijo adolescente de Britney y Kevin, Jayden, quien es un aspirante a músico. dijo que mantienen una buena relación con su abuelo Jamie Spears, que fue acusado por su hija de haber ejercido una tutela “abusiva”.

“Al principio, solo estaba tratando de ser como cualquier padre que la dejara perseguir el sueño de su hija de convertirse en una superestrella”, expresó Jayden, sobre su abuelo. Y continuó: “Tal vez la tutela duró demasiado. Probablemente por eso mi madre estaba muy enojada, por toda la situación con la que ella estuvo lidiando durante demasiado tiempo y, personalmente, creo que debería haberse tomado un descanso y relajarse”.

Jayden, de 15 años, aseguró que su cuestionado abuelo “no se merece todo el odio que está recibiendo en los medios”. “Lo amo con todo mi corazón. Solo estaba tratando de ser padre”, insistió.

“Sean Preston y yo estamos muy unidos. Él siempre está pendiente de mí y yo cuido de él. Nos aseguramos de que ambos estemos mentalmente saludables”, expresó Jayden durante la entrevista.

Qué respondió Britney

Por cierto, la respuesta de Britney a su hijo menor no se hizo esperar y a través de Instagram le contó que siempre trató de ser una buena madre y que espera que algún día sus hijos comprendan lo ocurrido.

“Me esforcé por ser la mejor persona que puedo. Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones. Siempre bajo tutela, siendo rehén en mi caso y bajo estricta supervisión. Finalmente, a los 40 años, sin las restricciones a las que mi familia me sometió, le digo a mi hijo Jayden que le envío todo el amor del mundo cada día durante el resto de mi vida”.

Y continuó: “Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece saber que no estuve a la altura de sus expectativas como madre. Tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente”, agregó la estrella pop.

Britney mostró también que las heridas con su ex pareja, Kevin Federline, (padre de sus dos hijos) siguen bien abiertas. “Ayudé a tu padre que no tuvo trabajo durante 15 años. Me parece horrible ver la hipocresía de su padre… ustedes son mis hijos y siempre lo serán”, contó la cantante que también lo criticó por fumar marihuana diariamente.

No exenta de ironía, Britney después de decirles que entiende la necesidad de ellos de vivir con su padre, les sugirió que le pidieran que al menos “podara el césped”. A su lado, Asghari no ayudó demasiado a la reconciliación de Britney con sus hijos al señalar que desprecia a Kevin, “un experto en ser papi sin compromisos”.

La salud mental de la cantante

Mientras escribía esta respuesta, Britney tomó impulso y terminó confrontando con Jayden acerca de su salud mental. “En cuanto a mi salud mental… Mi querido hijo, entiende que primero debes aprender a tomar un libro y leerlo antes de ponerte a pensar en mi intelecto, cariño”.

“Si de verdad puedes sentarte y decir con tu mente brillante y sensata que lo que me hicieron estuvo bien y opinar que no son malas personas… entonces fallé como madre”, señaló Britney acerca del tutelaje de su padre Jamie Spears que duró 13 años hasta que la justicia declaró que mantenía una tutela abusiva, que dio por finalizada en noviembre de 2021.

Este último comentario está relacionado con la afirmación de Jayden acerca de su vínculo con su abuelo, Jamie, con quien mantiene una buena relación.

“Al principio estaba tratando de ser como cualquier padre que deja a su hija perseguir el sueño de ser una superestrella. Tal vez la tutela duró demasiado. Probablemente, por eso mi madre estaba muy enojada por esta situación con la que estuvo lidiando durante demasiado tiempo y, personalmente, creo que debería haber tomado un descanso y relajado”, afirmó el joven.

“Pero estoy seguro que no se merece todo el odio que está recibiendo en los medios. Lo amo con todo mi corazón. Sólo estaba tratando de ser padre”, añadió.

Sentirse en familia

En relación con su hermano, Jayden dijo “Sean Preston y yo estamos muy unidos. Él siempre está pendiente de mí y yo cuido de él. Nos aseguramos que ambos estemos mentalmente saludables”.

“Creo que mamá ha tenido problemas para prestarnos atención y mostrarnos el mismo amor, no creo que le haya mostrado lo suficiente a Sean y me siento mal por eso. Me siento culpable, así que estoy ahí para él. Mamá me ha tratado mejor que a él”, comentó Jayden en otro tramo de la entrevista televisiva.

Ambos viven con su padre, Kevin -que ostenta la tenencia-, la esposa de él, Victoria, los dos hijos de la pareja, Jordan, de 11 años y Peyton, de 8 y los hijos mayores de Federline, Kori, de 20 y Kaleb, de 18. “Siento que este es mi lugar seguro. Mi hogar, amo a todos aquí”, concluyó el hijo menor de Britney.

