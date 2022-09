La CGT, de cara a su nueva reunión de consejo directivo de este lunes a las 16, se enfrenta a un dilema: concretar un paro nacional con movilización, o no jugar esa carta, en rechazo a lo que atravesó el jueves por la noche Cristina Kirchner. Los distintos sectores todavía no tienen una posición definida.

Por el momento, en Azopardo 802 sobrevuela la sensación, por parte de los gremios más combativos, de que si bien se actuó con celeridad ante la gravedad de lo que pasó, con un comunicado enérgico, que remarcó que la “tentativa de magnicidio debe interpelar a todos los dirigentes políticos que día a día tensan el clima social hasta niveles irracionales”, también es cierto que la opción de ir a una medida de fuerza que incluya una salida a las calles “ya quedó a destiempo”, como definen desde el entorno de uno de los dirigentes de peso.

Sobre todo, analizan desde diferentes sindicatos, con la actividad que se vio el viernes en Plaza de Mayo, a la cual la CGT adhirió a las 14 de dicha jornada, en medio del intercambio de opiniones de alto calibre que se dio entre los integrantes del colectivo sindical, en donde no hubo consenso para determinar un paro para el próximo lunes. Esto lo confirmó ante PERFIL Sergio Sasia, secretario general de la Unión Ferroviaria y líder de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte: “existió debate en el consejo directivo, con compañeros que querían marchar el lunes, pero decidimos pasar a un cuarto intermedio para el lunes”.

“En la próxima reunión, se van a analizar las opciones, se van a escuchar todas las voces y por mayoría se definirán acciones, todo está por verse”, precisó el dirigente gremial, que todavía sigue shockeado con todo lo que vivió la titular del Senado: “Repudiamos todo lo que pasó, es gravísimo para la democracia, exigimos a la Justicia celeridad y responsabilidad en el esclarecimiento total del hecho para garantizar la paz social”.

Incluso, remarcó que la Unión Ferroviaria estuvo presente en el centro porteño para reclamar por el esclarecimiento del hecho y en solidaridad con la referente del Frente de Todos. Otras voces dentro de la CGT comparten el mensaje de Sasia y anticipan que la opción de una medida de fuerza está latente para el próximo miércoles, pero los gordos, en su mayoría, no están de acuerdo con volver a salir a las calles y por el momento ofrecen silencio, sin pistas sobre los futuros pasos del colectivo.

De todos modos, la opción de realizar movimientos contundentes en apoyo a la dirigente clave de la coalición oficialista no es novedosa y data desde la semana en que se conoció el pedido de prisión por parte del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad. Ante este escenario, Pablo Moyano fue uno de los que alertó que había que salir a las calles aunque no contó con eco entre sus pares, que definieron solamente con un comunicado la posición de la CGT en apoyo a la ex mandataria.

Según el Camionero, lo que vivió Kirchner a nivel judicial es comparable a la situación que vivió tanto él como su padre: una persecución, lisa y llana. Por eso, comentó a viva voz durante los días agitados de Barrio Norte que era necesario “repudiar todo este ataque judicial y mediático que está sufriendo la vicepresidenta. En nuestro caso, tanto Hugo como quien habla, lo hemos sufrido durante el macrismo, ya que éramos los personajes más nefastos hacia esa política de derecha”.

El dirigente declaró en las últimas semanas de agosto que “inventaron causas” y lamentó los allanamientos, tanto al Club Independiente, como en la mutual o la obra social. “Nosotros sabemos lo que es sufrir y ver un invento de las causas. Creo que lo que está viviendo Cristina es prácticamente lo mismo. Por eso no la han dejado defenderse. Los verdaderos abogados dicen que es toda una causa inventada”, estableció.