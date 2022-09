Luis Brandoni apuntó contra todos los políticos. Foto: NA.

El atentado a la Vicepresidenta Cristina Kirchner sigue sumando capítulos. Esta vez, en el mundo del espectáculo. El actor y exdiputado radical, Luis Brandoni atacó duramente contra Alejandra Darín, la Presidenta de la Asociación Argentina de Actores, tras su discurso de apoyo hacia la exmandataria argentina.

“Me resulta intolerable. Convirtieron la Asociación Argentina de Actores en la Asociación Kirchnerista de Actores”, expresó furioso el actor que fue secretario general de la entidad entre 1974 y 1983, durante una entrevista en LN+.

Pero eso no fue todo para el miembro de la Academia Porteña del Lunfardo: “Es la realidad que tenemos y yo no me siento cobarde ni estoy odiando. Camino por la calle solo, no tengo custodia. Me parece que es un despropósito”.

Continuando con el tema del contexto político, el exdiputado radical también disparó con munición gruesa contra Victoria Donda, titular del INADI, quien hostigó a la oposición por “cargar las armas” de los “odiadores”, y del Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por las fallas en la custodia de Cristina Kirchner.

“No tuvieron ninguna responsabilidad en estos tres años y la culpa la tuvieron siempre otros antes que ellos. Dicen que el odio provocó lo sucedido y apuntar con el dedo de los medios”, manifestó Brandoni.

Por último, el actor 82 años opinó sobre las declaraciones del Senador Nacional por el Frente de Todos, José Mayans, quien había dicho que, para que haya paz social, debían parar el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner:

“Este señor que dijo que si quieren paz hay que terminar con la Justicia… lo único que hace es demostrar lo desesperados que están. Saben que van a perder en todo”, reprobó Brandoni. Y como si no fuese poco, finalizó su entrevista con crudeza contra los tres gobernantes: “¿Siguen en sus cargos? ¡Qué maravilla!”.