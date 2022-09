Nahuel Pennisi se adueñó del silencio del estudio de PH, podemos hablar, por Telefe, y dejó a todos con los ojos bien abiertos. Es que el cantante compartió con el resto de los invitados y el público la historia de sus amigos imaginarios de la infancia, cinco duendes, guías, ángeles, según él mismo definió, que lo acompañaron desde los dos hasta los nueve años y que no solo compartieron con él juegos y charlas interminables sino que, además, lo guiaron y lo ayudaron incluso a trepar árboles y subir a los techos de las casas.

Pennisi explicó que sus guías fueron apareciendo paulatinamente en sus sueños. A los dos años de edad, el cantante soñó con “una carretilla como de albañil” de donde salió “un personaje” llamado Barató que se acercó y le dijo: “Yo te voy a acompañar, yo voy a ser un amigo tuyo”. “Yo me desperté muy asustado, no sabía qué pasaba. Al tiempo, se empezaron a sumar más amigos: Barató, Azul, Pelotín, Alelush y Pleká, mis cinco guías. De los dos a los nueve años estuvieron conmigo”, contó el cantante.

Estos cinco “ángeles” o “duendes”, como los nombró Nahuel, lo guiaron en su andar e incluso lo animaron a hacer cosas que por su cuenta no habría hecho jamás. “Yo tengo el recuerdo de subirme a techos de casas que no conocía. Te lo juro. No me hablaban con voz humana, yo sentía que lo que tenía que hacer era eso, pero no venía de mí. Venía de otro lado”, aclaró.

El conductor de PH le preguntó si ahora de adulto no creía que podría haberse accidentado al seguir esos instintos, pero el artista respondió contundente: “Yo sentí que me cuidaron. Sentí que lo que vinieron a hacer conmigo es transmitirme confianza y decirme ‘tomá riesgos que así es más fácil que ganes la batalla’, porque el que arriesga, no gana. Si vos confías en vos, es más fácil. Era algo del más allá”, agregó.

Los cinco amigos imaginarios de Penissi desaparecieron cuando consideraron que él estaba listo para afrontar su propia vida. Cuando se fueron, el intérprete de Universo paralelo corrió a contarle todo a sus papás. Al cabo de un tiempo, una amiga de su mamá le mostró a la familia una foto de una niña que falleció de meningitis en 1992.

La pequeña se llamaba Barató, por lo que se deduce que fue ella quien acompañó al cantante en su niñez. “En el año 92′ fue donde aparecieron los duendes. Me estoy emocionando Andy. Ahí entendí que quizás el alma de esa nena está conmigo. Lo que sí sé es que hoy, estos guías seguramente están acompañando a algún ser”, afirmó.

En febrero pasado, Nahuel Pennisi compartió la triste noticia del fallecimiento de su abuelo a través de un sentido posteo en su cuenta de Instagram. El cantante expresó su dolor mediante una conmovedora dedicatoria donde plasmó el importante rol que cumplió en su vida desde su más temprana infancia.

“Anoche se fue mi abuelo, después de varios días de lucha y entrega, está descansando en paz”, escribió en el epígrafe de la publicación. Y agregó: “En realidad decirle abuelo es muy poco; se fue mi guía, mi referente, mi ejemplo de vida más grande y más importante”. Luego lo describió como “el hombre más humilde, sencillo y valiente”, y acompañó sus palabras con dos imágenes donde posaron sonrientes en un camarín luego de un show del intérprete.

“El que me regaló mi primer bajo para animarme con la música, el que me crió con un amor tan grande y un corazón generoso que no lo puedo explicar, el que me enseñó hacer un hombre y a caminar las calles de la vida… Gracias René por tanto”, continuó. También quiso extender su agradecimiento en nombre de sus seres queridos: “Por amarme de esta manera, por amar profundamente a tus nietos y a toda tu familia, y en especial gracias por el amor con que recibiste a mi mujer y a mis hijos”.