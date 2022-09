Mensajes en Whatsapp. Foto: NA.

Una niña de 12 años fue víctima de ciberacoso de parte de una persona que se hizo pasar por su tío y que le envió un mensaje en el cual la invitaba a la habitación de un hotel donde había “una cama grande” para ambos. El caso fue denunciado por los padres de la víctima que pedirán que se investigue quién está detrás de los escritos.

Según informó Ahora Calafate, la Policía de esta ciudad sureña recibió el domingo una denuncia en la cual se indicó que en la noche del sábado la menor recibió un mensaje en su celular de alguien que sabía su nombre y se presentaba como, “tu tío Marcelo”. Casualmente, la nena tiene un familiar con ese nombre por lo cual, en principio, no desconfió.

En tanto, el resto del escrito la impactó y le hizo sospechar que algo estaba muy mal, así que decidió mostrarle el mensaje a su madre, según comentó la mujer al citado medio santacruceño.

Luego de decirle que estaba alojada en un hotel porque venía desde Buenos Aires, la persona escribió: “Te quería preguntar si me querías venir a ver, porque yo no te veo desde que eras un bebé. Mi habitación es la 77 y tiene una cama grande para vos y para mí. Así tenemos cositas”.

Cuando el padre se enteró, le respondió haciéndose pasar por la niña y queriendo combinar un encuentro, mientras que el acosador le dijo que “estaba por el centro, por el Banco Nación”. Luego bloqueó el número al sospechar que le estaban tendiendo una trampa.

“Es una situación espantosa. Decidí comentarlo para que se sepa que estas cosas están pasando en El Calafate. Para alertarlo”, dijo la madre de la menor a Ahora Calafate.

Este lunes, los padres acudirán a la Fiscalía de Instrucción para pedir que se investigue el caso y se pueda dar con la persona portadora del celular, cuyo número tiene característica de Río Gallegos.