Manchester City iniciará la lucha por su principal objetivo este martes cuando visite a Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo comandado por Pep Guardiola comenzará su trayecto por la Champions League 2022 en el Grupo G, compartido con Borussia Dortmund y Copenhague. Julián Álvarez irá al banco de suplentes.

A pesar de que el ex River Plate venía de marcar un doblete en la victoria ante Nottingham Forest, presenció el partido frente a Aston Villa desde la banca de los sustitutos. De esa forma, el delantero no sumó ningún minuto ante los villanos por la Premier League.

En la previa del enfrentamiento contra los blanquirrojos, el director técnico reveló por qué La Araña no es titular en su equipo. “Si Haaland no estuviese, Julián sería la primera opción. Estos jugadores, que vienen de un equipo como River, están educados en la obligación de ganar. No sé si hay más presión en el Manchester que en Argentina”, destacó el español.

Además, aclaró: “Lo importante es que le va bien, normalmente juego con un delantero. Erling ahora está muy fuerte. Pero Julián es un jugador que estamos todos muy sorprendidos y tiene un nivel extraordinario”.

