Hace algunos días, Catherine Fulop le confirmaba que abandonaría los estudios de La 100, y su paso por El club del Moro, el exitoso ciclo que conduce Santiago del Moro en la emisora, llegaría a su fin.

Todo comenzó este lunes, mientras en el ciclo radial presentaban a la nueva panelista que sería su reemplazo. “Vamos a incorporar a una compañera que va a venir algunos días por semana. Es su vuelta al ruedo profesional, a los medios, Eliana Guercio ¿Cómo andas Eli, bien?”, introdujo Santiago en su ciclo, declaraciones que luego reprodujeron en Socios del espectáculo (El Trece).

Picante, el conductor le dijo a la botinera: “No te vas a sentar acá para que te hagamos una nota. El otro día Cathy vino después de mucho tiempo, escuchá…y se sentó como para que le hagamos preguntas, un ping pong. No nos importa dónde estuviste, Cathy”.

¿Catherine Fulop renunció al programa de Santiago del Moro? Su aclaración en exclusiva

Según pudo confirmar PrimiciasYa, en las últimas horas decidió no continuar en el ciclo radial mañanero donde también integran el staff Santiago Costa, Marcela Tauro, Bebe Sanzo y Fernando Carlos, entre otros.

En diálogo con este portal, Fulop aclaró los motivos: “No es ninguna renuncia, yo no estoy cobrando ningún sueldo ni nada. Cada tanto voy si ellos me invitan y Santi no quería que yo me fuera, de hecho no me despidió y me dijo ‘vos no te vas a ninguna parte, tomate el tiempo que necesites y regresas’. De hecho yo sigo en el grupo y seguimos hablando”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Lo que pasa que para mí era muy pesado levantarme tan temprano para ir a la radio, me tengo que levantar a las 4 o 5 de la mañana como muy tarde, para estar a las 6. Igual tenía dos mañanas libres, pero estaba un poco cansada y emocionalmente necesitaba como un descanso y viajar para estar con mi hija. Por suerte ella viene más seguido a la Argentina por su música, pero quiero tener la libertad de irme por 20 días o por un mes. Me daba pena decir que mi iba por mucho tiempo y faltar tanto al trabajo, no es mi espíritu. Ellos entendieron mi situación y amo a mis compañeros. Santi es muy generoso y el grupo será siendo parte de mis mis amigos, son mi familia. Las autoridades de La 100 siempre fueron también muy generosos conmigo. Cada vez que me inviten siempre estaré con ellos”.

Por último, Cathy contó que viajará a Europa para visitar a su hija Oriana: “Yo ahora viajaré con Ova a Roma para estar con Ori. Ella ya está hace 4 años con Pablo y nunca los fui a visitar, y eso los enoja un poquito. Tuvimos la pandemia de por medio y ahora es hora de ir a verlos allá”.

Por otra parte, hace algunas semanas la actriz había sido noticia luego de los rumores de una mala relación con su cuñada Gabriela Sabatini. “No pasó nada con Gaby, no sé de dónde salieron los rumores. Gaby es lo más. Súper, bella, siempre fue una cuñada amorosa, pero ella siempre llevó su vida personal y profesional como muy separada”, había expresado en una entrevista con LAM (América).

“Gaby y yo siempre tuvimos la relación más linda, lo que pasa es que yo he estado en este último tiempo demasiado ocupada en la enfermedad de mi suegro, después de mi suegra, y en salir adelante con mis hijas. Y capaz que en todo esto Gaby no formaba parte de mi familia pequeña: Ova, y mis dos hijas. Gaby, por vivir alejada, pero nada más… Yo nunca fui íntima amiga de ella, tampoco. Pero vamos a trotar, vamos a hacer esto…ella siempre me tomó en cuenta y yo también a ella”, había profundizado.