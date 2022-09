Aníbal Fernández. Foto: NA.

Tras las sospechas de manipulación del arma utilizada en el intento de asesinato de Cristina Kirchner, este lunes habló Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad.

Dijo que descarta que la Policía Federal haya manipulado el teléfono celular de Fernando André Sabag Montiel, el atacante de la vicepresidenta sostuvo que no se actuó de manera tardía, ni tampoco que hubo negligencia de parte de la fuerza de seguridad.

Sobre el proceder de la Policía, manifestó concretamente que el oficial que intervino “No lo manipuló. Lo que hizo fue recogerlo, ponerlo en una bolsa y trasladarlo al juzgado”.

Fernández explicó que tras el ataque contra la vicepresidenta se siguió un protocolo de preservación de la escena del crimen y que se envió el teléfono celular de Sabag Montiel en “una bolsa de Faraday”. También indicó que una vez llevado a cabo ese primer paso, desconoce cómo sigue el procedimiento, por ser un tema que le excede.

Entre tanto, el ministro comentó que habló personalmente con Cristina Fernández de Kirchner y lamentó las expresiones hechas por Hebe de Bonafini. La presdidenta de las Madres de Plaza de Mayo había reclamado la renuncia de Aníbal Fernández al cargo de Ministro de Seguridad tras el atentado en Juncal y Uruguay.

“Lo de Hebe me duele el alma porque no sabe lo que pasó y opinó del hecho”, dijo Fernández.



Criterios del protocolo

El ministro también habló sobre los criterios aplicados al protocolo de actuación en casos como el recientemente sucedido. Dijo Fernández: “Cuando comenzamos la gestión sacamos un protocolo de preservación de la escena del crimen, para delimitar cómo actuar. Nuestros efectivos llegaron a la escena, con todos los superintendentes, se armaron las carpas, se trabajó paso a paso, se desnudó a esta persona, y se trabajó con la medicina legal como corresponde, y después se envió el teléfono en lo que se conoce como la bolsa de Faraday al juzgado, que nos dio un recibo de que constataron que fue recibido con la cadena de custodia intacta”.

“Hasta ahí llegó nuestra tarea”, se escudó el funcionario, y reafirmó que durante el operativo de seguridad en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta se cumplieron los protocolos de actuación. “No hubo reacción tardía, puse una foto que se ve como si fuese el cinco del dado, la vicepresidenta en el medio y alrededor cuatro policías de la federal. Es muy difícil resolverlo en una situación abierta como es el caso”, argumentó.