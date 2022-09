WhatsApp, tecno, Reuters

¿Qué hacer con nuestro usuario de WhatsApp en caso de robo o pérdida del celular? Muchos nos preguntamos eso en una situación así, por eso te traemos la respuesta:

Lo primero que se debe hacer ante el hecho, es bloquear la tarjeta SIM. Para esto, tendrás que llamar a tu operador telefónico y pedir el bloqueo.

Una vez concluido este trámite, hay dos opciones para suspender tu cuenta de WhatsApp temporalmente:

-Como primera opción: pedir una tarjeta SIM nueva con el mismo número de teléfono. El activar la aplicación de mensajería en tu nuevo celular (whatsapp), es importante porque va a desactivar la aplicación en el celular robado. Además, no correrá ningún riesgo la información que guardaste.

Segunda opción: podés enviarle un correo electrónico a WhatsApp al mail [email protected], incluyendo en la descripción “Teléfono robado/extraviado. Por favor, desactivar mi cuenta”, y seguido en el mensaje, tu número de teléfono con el formato internacional completo.



¿Qué pasa cuando se desactiva una cuenta?

El usuario no se borra completamente. Los contactos todavía podrán ver el perfil de la persona, así como enviarle mensajes, aunque van quedar como “pendientes de recepción” durante un periodo de 30 días.

Si la cuenta vuelve a activarse antes de que sea eliminada por completo, recibirán los mensajes pendientes en el celular nuevo. Si no se vuelve a activar el usuario, la información se perderá por completo.