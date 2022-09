Apple, celulares. Foto: REUTERS.

El gobierno de Brasil multó por 2,3 millones de dólares a la empresa multinacional estadounidense Apple y determinó la suspensión de la venta de todos los teléfonos celulares y tabletas que no sean acompañados de su respectivo cargador de energía, informó el Departamento de Protección de Defensa al Consumidor del Ministerio de Justicia.

En una resolución publicada en el Diario Oficial de la Unión, la decisión pide el cese del registro de los aparatos que están en el mercado desde el modelo IPhone12 “porque son comercializados sin componentes esenciales a sus funcionamientos”.

Las sanciones contra la empresa estadounidense de tecnología Apple son consecuencia de un proceso abierto en 2021 por la Secretaría Nacional del Consumidor.

La compañía argumentó ante las autoridades brasileñas que la no inclusión de cargadores en la venta con los teléfonos Iphone 12 tiene que ver con las iniciativas de reducir a cero las emisiones de carbono de todos sus productos y accesorios.

La resolución indica que Apple “no solo presume que el consumidor ya tiene el cargador de energía, sino que además termina utilizando otros usados, reduciendo la duración del producto”.



