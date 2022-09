Argentina, 1985 está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera (Ricardo Darín) y Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani), que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. La sinopsis oficial amplia la descripción de la película: “Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de inesperados héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la junta militar”. Ovacionada en el Festival de cine de Venecia, ahora presenta su trailer oficial.

El film que recién inició el recorrido por el circuito festivalero, ya que tendrá participación en San Sebastián y el Festival de cine de Londres, es uno de los estrenos más esperados de lo que resta del año luego de las buenas reseñas que consiguió posteriormente a su debut en la edición 79 del festival italiano. La fecha de estreno en cines es para el 29 de septiembre por la distribuidora Digicine.

Además del primer tráiler oficial, la película de Amazon Studios también lanzó su primer póster con los dos protagonistas de la ficción: Ricardo Darín y Peter Lanzani. Ambos se presentaron en el Festival de cine de Venecia y recibieron una gran ovación. Lanzani incluso es uno de los grandes candidatos a las entregas de premios según destacó el sitio especializado Variety y Darín recibió una buena cantidad de elogios por la prensa especializada y se convirtió en candidato a llevarse el premio grande del Festival por su actuación.

La gran repercusión que levantó esta semana y las presentaciones que todavía le quedan en diferentes festivales se le suma que Argentina, 1985 fue seleccionada como la película que representará al país en los Premios Goya 2023. La misma está dirigida por el galardonado Santiago Mitre (La Patota, La cordillera) coescrita por Mariano Llinás (La flor, Historias extraordinarias). La película cuenta con un elenco estelar liderado por el protagonista de El secreto de sus ojos (Ganadora del Oscar) como Strassera y la estrella siempre en ascenso Peter Lanzani (El clan, El ángel) como Luis Moreno Ocampo.

Según los sitios especializados, luego de la proyección en la Sala Grande del Palazzo del Cinema, destacan al film como un sólido drama judicial y a Darín por su interpretación y sus alegatos: “Ricardo Darín ofrece una maravillosa actuación como protagonista: ingenioso, irónico, preocupado, pero idealista”, destacó el crítico inglés Peter Bradshaw de The Guardian. Guy Lodge de Variety, remarcó que Argentina, 1985 es “una película popular sobre la justicia popular, que equilibra una catarsis histórica desgarradora con toques de comedia doméstica graciosa”. y señaló que la cálida acogida que obtuvo en Venecia “la pondrá en el camino correcto”. Mientras que Sophie Monks Kaufman, de Indiewire, también elogió especialmente al actor: “Darín hace el trabajo pesado, uniendo los elementos procesales, históricos y domésticos de este drama con hábil ingenio y matices”.

La película es una coproducción de La Unión de los Ríos, Kenya Films, Infinity Hill, y Amazon Studios. Los productores de Argentina, 1985 son Axel Kuschevatzky, Federico Posternak, Agustina Llambi Campbell, Ricardo Darín, Santiago Mitre, Santiago Carabante, Chino Darín y Victoria Alonso. A cargo de la producción ejecutiva se encuentran Cindy Teperman y Phin Glynn.

A la película de Ricardo Darín le salió una competencia en Venecia

Tenía que aparecer. Y apareció. Cuando aún restan ver varias películas en la competencia por el León de Oro, los miembros del Jurado ya tienen una que puede contentar al igual a todos. The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh, no debería pasársele por alto a Julianne Moore y sus compañeros, entre ellos, nuestro compatriota Mariano Cohn.

Dramaturgo y director, McDonagh (ganó un Oscar por el guion de la también candidata al Oscar 3 anuncios por un crimen) había dirigido a Farrell y Gleeson hace 14 años en Escondidos en Brujas (2008), que había sido una gratísima sorpresa. Y Los espíritus de la isla, como se conocerá cuando se estrene en la Argentina, dentro de casi cinco meses, recién el 2 de febrero de 2023, confirma su talento.

La película tiene mucho, pero mucho humor, algo de violencia y trata sobre la amistad de dos hombres en un pueblito costero de Irlanda, en 1923.

“Simplemente ya no me gustás”, le dice, secamente, Colm (Brendan Gleeson) a Pádraic Súilleabháin (Colin Farrell). No lo soporta. Está cansado de mantener charlas sin rumbo, está hastiado de las conversaciones inocuas de su (ex)amigo, se cansó del aburrimiento y quiere dejar algo para el futuro: componer una canción con su violín.

Pádraic es de los que no conciben ni aceptan un No como respuesta, y tan pesado se pone que Colm le tira un ultimátum. Un ultimátum que afectará más que la amistad, su propia vida. Si Pádraic vuelve a molestarlo, se cortará un dedo de la mano.

El encuentro es en un pub, a las 2 de la tarde -hora normal para estos dos hombres para beber más de una pinta de cerveza-. Otros personajes igualmente queribles son los que componen los irlandeses Siobhan (Kerry Condón, Stacy en Better Call Saul), como la hermana de Pádraic, y Dominic (Barry Keoghan, Druig en Eternals, Dunkerque), el joven con menos luces del pueblo.

Martin McDonagh, que había traído “3 anuncios por un crimen”, dirigió el filme que es candidato al León de Oro. Foto ANSA

No tengan dudas: de acá algo se va a llevar (atención Ricardo Darín; apareció otro candidato para la Copa Volpi al mejor actor) y las nominaciones al Oscar, probablemente también le lluevan.