Sorpresivamente, Catherine Fulop se bajó de El Club del Moro, el programa radial que Santiago del Moro conduce en FM La 100. Luego se supo que la producción decidió contratar en su lugar a Eliana Guercio, una asidua oyente del ciclo que regresó hace poco a Argentina.

“Vamos a incorporar a una compañera que va a venir algunos días por semana. Es su vuelta al ruedo profesional, a los medios, Eliana Guercio ¿Cómo andas Eli, bien?”, introdujo Santiago en la última emisión. Al escuchar los aplausos de todo el estudio, la esposa de Sergio Chiquito Romero, respondió: “Gracias, el sueño del niño cumplido tengo hoy. Venía para acá escuchándolos, imaginate”. Entonces, luego de recomendarle que se divierta, y ya un poco más picante, el conductor apuntó: “No te vas a sentar acá para que te hagamos una nota. El otro día Cathy vino después de mucho tiempo, escuchá…y se sentó como para que le hagamos preguntas, un ping pong. No nos importa dónde estuviste, Cathy”.

En este contexto, Teleshow fue en busca de la palabra de Fulop, quien no solo aclaró el motivo de su renuncia, sino que también se refirió a esas declaraciones de su excompañero de trabajo. “Durante cuatro años nunca viajé a visitar a mi hija (Oriana Sabatini) a Italia porque siempre estaba trabajando. Y ahora me gusta irme cada vez más. Me quedan tres (años) para los 60 y quiero disfrutar mis tiempos, mis hijas, mi marido…Trabajé toda mi vida dependiendo de un jefe, un canal, una obra, de horarios, y nunca he sido libre en ese sentido. Quiero poder manejar mis tiempos, eso es lo único”, comenzó explicando. Y destacó: “Santi por suerte me lo ha permitido, por eso nunca me hizo una despedida, me dijo que yo iba a regresar cuando quiera. Él no quería que me fuera, pero entiende que para mí era complicado. Necesito un descanso”.

“Ellos se han portado re bien conmigo, siempre mi arreglo fue ir algunos días después de las 8 de la mañana, un rato. Santi y todo El club del Moro son mi familia, mis hermanos, me pueden decir lo que quieran porque el programa tiene un humor que nos entendemos y cargamos entre nosotros, como con tus amigos, no es ofensivo. Él ha sido lo más bueno y generoso. Yo le estoy súper agradecida, lo primero que hago a la mañana es escucharlos”, continuó.

En tanto, se refirió a la frase de Del Moro que había generado polémica. “Yo lo escuché y nunca me he sentido ofendida de nada de lo que me puedan decir y creo que ellos tampoco de mi parte. Él mismo me lo había dicho en la cara, cuando llegué la noche que estábamos celebrando y me dijo: ´No te creas que tienes coronita porque te fuiste y ahora vuelves´. Yo le decía que soy la oveja negra que vuelve. Nos matamos de risa cuando me dijo que no me interesaba lo que hice este tiempo, y el público lo entiende”, dijo.

Por otra parte, aclaró las declaraciones que había hecho en otro medio, donde se aseguraba que ella no cobraba un sueldo. “Quise decir que cuando voy de invitada a visitarlos, como el otro día, voy de onda porque ellos me llenan de energía. Cuando me retiré de la radio, no me parecía bien que me sigan pagando si estaba de viaje. El arreglo siempre fue así, era la única manera de que vuelva, no quería sentirme esclavizada y tampoco me gustar estar desapareciendo”, señaló. Y anticipó que viajará a Europa en octubre, cuando su hija se instale definitivamente en Roma, ciudad en la que su novio Paulo Dybala debe permanecer por trabajo. “Son un montón de cuestiones que uno va postergando”, admitió.

Y cerró: “Otra cosa que también disparó en mí parar la pelota fue la muerte de mi hermano. Cuando un par se te muere, ya ves más cerca la muerte o le das otro sentido a la vida. Y realmente no puede ser que todo sea trabajar, tener horarios y estar divina (…) Para mí no fue fácil tomar esta decisión, por eso me duele que Santi tenga que salir a dar explicaciones por pensar que me puede herir. Pero yo sé lo que él siente por mí y por su equipo, y por eso su éxito”.