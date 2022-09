El 13 de agosto, a los 84 años, murió Rodolfo Beban. El mundo del espectáculo lo despidió al rememorar su gran carrera en la actuación, donde se consagró como el galán de los años 60 en la Argentina. Ahora, a poco de cumplirse un mes del fallecimiento, fue Claudia Lapacó quien se refirió a la triste partida de quien fue su gran amor y el padre de sus dos hijos. La actriz, en medio de su conmoción, desmintió cierta información que se difundió en horas posteriores a la noticia.

“Falleció hace unos días y lo lamento profundamente. Es lo que le tenía que pasar porque él no estaba bien, ¿y para qué iba a seguir acá? Estaba en su casa, no estaba internado en un geriátrico como dijeron por todos lados. No, no, no. Estuvo unos meses en un geriátrico y ahí estaba fenómeno y quiso volver a su casa. Inmediatamente, mis hijos lo llevaron otra vez a su departamento”, detalló Claudia Lapacó, en una reciente entrevista con el ciclo radial Detrás de escena (AM 540), respecto a los días previos a la muerte del actor.

Asimismo, la reconocida actriz indicó que Rodolfo Bebán atravesaba un duro cuadro de salud tras el diagnóstico de Parkinson. Según sus propias palabras, fue cuando compartieron la obra teatral Filosofía de vida, en 2011, que su exesposo recibió el diagnóstico y desde entonces la enfermedad fue progresando, hasta el momento de su muerte. “Mis hijos lo sufrieron mucho y es muy doloroso pero entienden que es lo mejor que le podía pasar porque ya no estaba bien. Es un horror seguir viviendo así porque ya no sos vos”, indicó sobre cómo atraviesan el momento Rodrigo y Diego.

Claudia y Rodolfo se conocieron al compartir elenco en la novela El amor tiene cara de mujer, en la que la actriz se sumó en 1966. Su noviazgo fue el romance del momento. Contrajeron matrimonio rápidamente. Durante cuatro años estuvieron casados y tuvieron dos hijos. La separación no habría sido en buenos términos, por lo que durante mucho tiempo su diálogo fue casi nulo. En 2011 volvieron a compartir escenario. La actriz indicó que aquel momento fue la última vez que dialogaron.

En esa misma línea, no dudó en remarcar que si bien su relación tuvo diversos vaivenes, ella no era quien debía disculparlo por nada, sobre todo por la separación de aquel entonces. “Cuando estábamos casados entendí que no podía estar con alguien que no quería estar conmigo. No tengo por qué perdonarlo o no; nunca lo culpé. Yo no podía seguir con él después de descubrir el tipo de vida que tenía. No era lo que esperaba para mí”, indicó respecto al mote de galán que tenía Rodolfo. Además, remarcó que tras su ruptura, él intentó remendar la relación pero ella fue contundente con la decisión que había tomado. “Yo no iba a volver porque sabía que él no iba a cambiar”, señaló al mismo momento que indicó que en su momento lloró todo lo que debía. “Nunca le guardé rencor ni nada”, aseguró.

Claudia Lapacó, la mujer de Rodolfo Bebán: tiene 82 años, sufrió un ACV en 2020 y continúa dedicándose a la actuación

Claudia Lapacó habló por primera vez de la muerte de su ex, Robolfo Bebán: “Quiso volver a su casa 7

“Felizmente no me dejó ningún tipo de secuela pero estuve durante quince días internada”, confesó Claudia y contó que este episodio le sucedió mientras se encontraba en el garage del edificio donde vive. Ese día, había ayudado a su hijo con una mudanza que le generó gran estrés y desgaste. “En el momento de estacionar, me desvanecí parcialmente y ahí se dio cuenta el encargado, quien inmediatamente avisó al Same y me trasladaron”, comentó.

Actualmente, esta totalmente recuperada y ya cuenta con una gran cantidad de proyectos: participó de la miniserie “El buen retiro”, tuvo un papel en la película “Los justos”, y estará presente en el elenco de la obra “Hedda Gabbler”, transmitida por Radio Nacional.

Por otro lado, hace unos días falleció Rodolfo Bebán a los 84 años. La actriz se casó con él a principios de los ’60, luego de haber trabajado juntos en “El amor tiene cara de mujer”. Tuvieron dos hijos, Rodrigo y Diego, hasta que decidieron ponerle fin a su matrimonio a principio de los ’70. “Lamento profundamente que haya partido, pero él ya no estaba bien. Espero que descanse ya, siempre tendré un buen recuerdo de él”, dijo sobre el fallecimiento del padre de sus hijos.