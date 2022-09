Foto: pixabay.com

Son muchos los que han dejado de salir de casa para buscar el entretenimiento que las plataformas ofrecen a través de celulares y otros dispositivos móviles. Sin embargo, no siempre se sabe elegir el lugar correcto para jugar con seguridad, algo que pasa simplemente por seguir una serie de consejos.

Fijarse en las licencias

Este debería ser el primer paso para encontrar los casinos seguros donde jugar sin el menor riesgo.

En Argentina, al igual que sucede en otros muchos países de nuestro entorno, el juego en línea está completamente regulado. Es más, existen diversas licencias que todos los sitios de juego deben mostrar, por lo que el jugador debe buscarlas antes de dar cualquier paso.

Tampoco está de más, en caso de dudas, acudir a las mismas organizaciones internaciones que se encargan de dar estas licencias. Estas suelen mostrar listados con los casinos aprobados y que, por lo tanto, son seguros, algo que puede despejar más de una duda.

Comprobar los certificados de pago e ingreso

Al entrar en un casino, es importante comprobar si las plataformas de pago e ingresos son seguras. Es aquí donde se producen la mayoría de los problemas de los jugadores que acaban en sitios poco aconsejables, ya que es el momento en el que se muestran más datos sensibles.

Buscar y encontrar que el sitio emplea el protocolo SSL que evita la duplicación de identidad o comprobar que se mantiene una conexión segura a través del sistema https son dos estrategias que permiten disfrutar de un juego tranquilo.

Por otro lado, tampoco está de más que el jugador tome algunas precauciones. Por ejemplo, usar tarjetas prepago es una forma de blindar los documentos personales que son más comprometidos, por lo que es muy buena estrategia para evitar problemas de cualquier tipo en los sitios de juego.

No fiarse de publicidad agresiva

Los mejores casinos son aquellos que ofrecen un espacio de juego responsable y en el que lo importante es divertirse. Por suerte, en Argentina son la inmensa mayoría, lo que hay reforzado bastante al mercado del juego online.

Sin embargo, aún se pueden encontrar espacios que no son de fiar. Para atraer a un buen número de usuarios, lo que hacen estos supuestos casinos es realizar campañas de publicidad tremendamente agresivas y que parecen muy ventajosas para los usuarios.

Bonos exageradamente beneficiosos, cuotas para ciertos juegos que no están para nada dentro de lo habitual o incluso créditos gratis para jugar son algunas de las más usadas y de las que deben alertar siempre a los usuarios.

El juego online en Argentina, no cabe duda, es un sector productivo importante que, además, ofrece un mundo de diversión para muchos jugadores. Por ello, hay que buscar siempre los espacios más seguros, algo que se puede conseguir fácilmente con el mero hecho de seguir los consejos antes expuestos.