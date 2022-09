Magdalena Ruiz Guiñazú en Cada Noche. Foto: captura video.

Magdalena Ruiz Guiñazú tenía cinco hijos, de los cuales uno, Edmundo, falleció por causa de un infarto a los 28 años. Ella nunca hablaba de esa pérdida, pero en el 2002 contó la conmovedora historia sobre el hecho y cómo transitó su duelo.

Tuvo cinco hijos con su único esposo, César Alberto Doretti Seppilli, quien falleció en el 2006.

A pesar de la felicidad de haber formado una numerosa familia, tuvo que vivir un tremendo dolor: el fallecimiento de su hijo mayor. Su salud ya era frágil, a los 18 años luego de jugar un partido de rugby, tuvo su primer infarto.

Cuando Magdalena lo llevó al Sanatorio San Lucas de San Isidro, le avisaron que fue un infarto masivo y la ambulancia lo llevó al CEMIC. Fue el propio Favaloro quien le advirtió que era una lesión en el músculo cardíaco, algo muy grave, y que en esa época no era operable.





Sus otros hijos

Después de Edmundo, llegaron Alejandra, recibida de médica; Mercedes, antropóloga forense; Paula, profesora de arte; y César, arquitecto.

Cuando su hijo mayor falleció, ella estaba en pareja con Sergio Dellacha. Edmundo era médico y faltaba un mes para su casamiento. La periodista siempre remarcó que de no haber estado en pareja, no hubiera podido soportar el duelo.

Aunque ella no habló mucho de ese sufrimiento, en una oportunidad dijo que sintió culpa porque muchas veces, por su trabajo, dejaba a sus hijos. Pero pudo remediar la culpa siendo una madre y abuela mucho más presente.

Una de las pocas veces que se colocó como entrevistada, fue con Graciela Fernández Meijide, en el 2017 para el programa Cada Noche, TV Pública.

Aunque la entrevistadora también sufre la misma pérdida (su hijo está desaparecido), no pareció cómoda al hablar del tema, y sólo fueron algunas frases:

-Uno de tus chicos, pobrecito, murió joven, tendría 28 años…

-28…

-¿Ese dolor te permitió entender el dolor después de las Madres y las Abuelas o lo mismo pensás que te hubieras sensibilizado?

-Mirá, creo que se juntó todo. La pérdida de un hijo, vos lo sabes bien, es algo difícil de hablar y tiene una presencia constante. No te vas a olvidar nunca de ese hecho terrible. Es lo más desgarrador que le puede pasar a un ser humano. Sus hermanos también lo recuerdan y sus amigos con una cariño tan grande que de algún modo es como si estuviera presente.

-Incluso vos le dedicaste un capítulo de tu último libro.

-Si, si…



Tiempo atrás contó algo más sobre su hijo

La periodista María Moreno, para Página 12, le hizo una entrevista y pudo hablar un poco más:

“Edmundo era un chico divino, médico, que estaba por casarse. La política le fascinaba, pero nunca militó en ningún partido político. Estudió medicina y filosofía. Luego psiquiatría. Cuando murió, al volver del cementerio (era un día muy frío), me metí en la cama pensando: ‘Qué suerte tengo dentro de todo este horror’. Porque sabía que había mujeres que vuelven a su casa y se encuentran con las carencias más elementales y todavía encima se les muere un hijo”.

En ese momento estaba trabajando en Radio Continental y sus colegas la apoyaron: “Mis compañeros José Ignacio López y Eduardo Aliverti, con los que estaba trabajando en Continental, me reemplazaron. Pero a los pocos días me di cuenta de que era tal la tristeza de quedarme en casa, rodeada de cosas que hasta cinco minutos antes habían sido cotidianas y buenas y que se habían convertido en recuerdos, que me puse a laburar. Hoy siento que mi hijo está presente porque él era muy presente. Era de esas personas que nunca pasan desapercibidas. Y cuando veo los cacerolazos, pienso en qué habría pensado él sobre eso”.