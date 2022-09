José Derman, militante que apoyó el atentado contra Cristina Kirchner.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak declaró “inimputable” al hombre que a través de la red social Youtube subió un video en el que llamó “héroe” a Fernando Sabag Montiel, el brasileño que intentó asesinar a Cristina Kirchner, y convocó a alzarse en armas para derrocar al gobierno.

Se trata de José Derman, quien este lunes fue detenido por el presunto delito de “incitación a la violencia colectiva” tras la publicación de un video de unos 12 minutos repleto de frases discriminatorios para distintos grupos étnicos, sociales, de género y políticos.

Con un recalcitrante mensaje de ultraderecha, Derman llamó a “tomar las armas para terminar con el comunismo”, reivindicó el ataque contra la vicepresidenta y cerró su arenga con un “viva” al difunto ex líder de la organización terrorista paramilitar de los 70 Triple A, el ex ministro José López Rega.

El juez Kreplak tomó en cuenta un expediente de 2017 de un juzgado de Familia que había decretado la “inhabilidad” del imputado y ordenó un nuevo peritaje psiquiátrico para determinar su estado de salud mental.



El fallo del juez Kreplak

“Como resultado de la medida dispuesta, los profesionales del Cuerpo Médico Forense concluyeron que, al momento del examen, las facultades mentales del Sr. José Derman no encuadran dentro de la normalidad desde el punto de vista médico-legal”, sostiene el fallo del juez platense.

“Se observan signos de descompensación de sus facultades mentales, desde el punto de vista psiquiátrico. Presenta en la actualidad un cuadro clínico caracterizado por ideación de tinte paranoide reivindicativo y megalómano, con marcada exaltación afectiva y proclividad a conductas impulsivas”, añade el reporte.