Tras perder una apuesta, Diego Leuco condujo su programa de streaming disfrazado de Hombre Araña y revolucionó las redes sociales.

Como cada mañana, el periodista se puso al frente de Antes que nadie (Luzu TV) junto a Candela Molfese, Micaela Vázquez y Martín El Trinche Dardik, pero esta vez su look generó furor entre sus seguidores.

Todo comenzó el viernes pasado, cuando el equipo hizo un desafío y el que perdía tenía que cumplir una prenda. Los jóvenes propusieron jugarle una broma a Nicolás Occhiato -conductor del ciclo que les sigue en la grilla- y la consigna era hablar de manera extraña sin reírse.

“Chicos, yo no les puedo explicar lo mal que la estoy pasando acá adentro”, se sinceró Leuco sobre el muy ajustado traje.

“Te queda muy bien”, lo elogió Molfese. “Qué ajustadito que es el traje. Te queda bien”, sumó Mica Vázquez.

Con su disfraz, Leuco pagó una apuesta que habían hecho días atrás en el programa. “Abajo del traje no hay nada, estoy en calzones y cuero. Atrás se entangó un poco”, blanqueó el conductor.

Y sumó: “Soy el Spider-Man de Stravaganza. Está todo muy ajustadito. Chicos, yo tenía una carrera…”.

“Creo que encontramos tu estilo. Te queda muy bien”, siguió El Trinche.

Leuco continuó con el look de superhéroe durante el programa e incluso entrevistó al cantante Dillom y Miranda! con el disfraz. “Recibirlos a ustedes así me parece muchísimo”, se sinceró en el comienzo de la nota.

Leuco Araña: furor en las redes

Por su prenda, el conductor se convirtió en Tendencia en las redes sociales, acumulando un gran número de memes y comentarios, en su gran mayoría muy buena onda con su look.

“No era Peter Parker, era Diego Leuco, necesito que me salves la vida!”, “Leuco araña”, “El Leuco spider man no existe”, “A Diego Leuco disfrazado de Spiderman TODAA”, “Gracias Diego Leuco por esta bella mañana”, “Leuco tiene que conducir Telenoche con el traje del Hombre Araña”, fueron algunos de los mensajes que se acumularon en Twitter.

Diego Leuco contó su historia de amor con Sofía Martínez: “Admiro lo que hace”

A mediados de febrero, Diego Leuco confirmó su romance con la periodista deportiva Sofía Martínez mediante un posteo en las redes sociales. Días después, en una nota con Catalina Dlugi, el conductor contó la historia de amor y aseguró: “Me gusta porque admiro lo que hace”.

Consultado por la periodista, el conductor de Telenoche (eltrece) afirmó que está de novio y remarcó que fue algo que se dio. “Uno de golpe empieza a estar con alguien mucho y ya hace cosas de pareja, de salir a comer, ir al cine, estar juntos. Hace poquito que empezamos, pero de golpe compartís cosas de tu vida, con amigos y en un momento es una relación. Ponele novios, ponele pareja… La palabra a mí me da igual. Iba a decir ‘Estamos saliendo’ y me pareció poco”, se sinceró.

Acto seguido, la conductora de Agarrate Catalina (La Once Diez) quiso saber si es inevitable que un periodista se enamore de alguien del mismo rubro y Leuco argumentó: “Yo creo que pasa en todos los trabajos, uno conoce a la gente en el ambiente donde más tiempo pasa”.

Además, remarcó que para él el amor va de la mano de la admiración: “Me pasa mucho que cuando me gusta una persona, me gusta también porque admiro lo que hace, si no me cuesta mucho engancharme”.