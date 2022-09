Evangelina Anderson se encuentra entre las celebridades más activas en las redes sociales y, por ende, está acostumbrada a mantener un fluido ida y vuelta con sus miles de seguidores. Comparte con ellos algunos de los sucesos más destacados de su vida, los pormenores de su rutina instalada en Alemania y los tiernos momentos que vive junto a su familia, formada por Martín Demichelis y los tres hijos que tuvieron en común. En las últimas horas, abrió un espacio de preguntas en sus historias de Instagram en donde generó sorpresa al revelar la comida típica de la Argentina que nunca probó.

Durante la tarde del martes, Evangelina Anderson invitó a sus más de 3 millones de seguidores a que le dejaran preguntas. Entre las miles que recibió, seleccionó un par que buscaban averiguar más detalles sobre su vida privada. Sus fans se interesaron sobre su rutina de ejercicios, quisieron saber qué es lo que más le sorprendió al instalarse en Alemania y se asombraron al descubrir que ella no desea tener más hijos además de Lola, Emma y Martín Bastián, frutos de su relación con Martín Demichelis.

Pero hubo una en particular que dejó a más de uno sin palabras. “¿No comes carne?”, quiso saber un curioso usuario. En respuesta, ella manifestó: “Nunca comí carne en mi vida. Ni carnes rojas, ni pollo, ni pescado”. Y agregó: “‘¿Nunca un asado siendo argentina?’ Siempre me preguntan eso. Jamás probé el asado”.

Aunque sus dichos descolocaron a muchos de sus compatriotas, quienes consideran que el asado es uno de los pilares de la cultura nacional, no es la primera vez que Anderson se posiciona dentro del debate que gira en torno al vegetarianismo. Un par de años atrás, explicó por qué eligió este modo de alimentación y aclaró que, en su casa, nadie está obligado a seguir sus pasos.

“Como algunos ya saben, soy vegetariana desde que era bebé. En casa de mis padres todos comían pero yo siempre la rechacé”, expresó en una publicación. Y continuó: “En cuanto a mis Demis (sus hijos) les cuento que nunca pretendí desanimarlos a comer carne, ni pensé empujarlos a eso. Yo voy a seguir cocinando y ofreciéndoles carne, explicándoles con naturalidad cuando sea necesario de dónde viene, igual que les explico cómo se producen los huevos, de dónde salen los duraznos o los tomates”.

En cuanto a lo que comen sus hijos, aclaró: “Lo de ser vegetarianos o no es una decisión que ya tomarán ellos si quieren y cuando lo sientan. Aunque ya me preguntaron: ‘mamá, ¿por qué nunca comes carne?’. Y yo les expliqué con coherencia, igual que respondo a muchos adultos que me lo plantean. Es mi decisión personal y no quiero convencer a nadie. Siempre respeto la decisión de cada uno”.

A modo de cierre, aseveró: “En mi opinión, mientras los chicos sean criados con amor y con hábitos saludables, la decisión es exclusiva de los padres que siempre intentamos hacer lo mejor para ellos”.

Además de la aclaración en torno a su vegetarianismo, en esta ocasión Evangelina también resolvió una incógnita vinculada a otra gran costumbre argentina: el fútbol. Para tranquilidad de muchos hinchas, aseguró que es de River, en honor a su marido, quien debutó en el equipo millonario durante el inicio de su carrera.

