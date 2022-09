El dirigente Juan Grabois anticipó en sus redes sociales que el Gobierno anunciará un refuerzo de ingresos de 16 mil pesos para las personas que están en la indigencia en los meses de octubre, noviembre y diciembre, cuyo financiamiento saldrá de las retenciones a la soja. Además adelantó que en los últimos tres meses del año el Congreso tratará la ley de ingreso Complementario elaborada por la senadora Juliana Di Tullio.

“Pocas horas antes del intento de asesinato de Cristina, recibimos directamente de ella el compromiso de que los hombres y mujeres sin ingresos registrados ni ayudas sociales de ningún tipo recibirían un refuerzo de ingresos en octubre, noviembre y diciembre”, introdujo Grabois en una publicación de Facebook.



“El financiamiento de ese refuerzo de ingresos vendrá de las retenciones a percibir por exportaciones de soja. Los beneficiarios serán millones, al menos los 2,1 que están en la indigencia y el monto será el equivalente a la canasta básica alimentaria por adulto, unos 16 mil pesos”, agregó el dirigente.

“Durante esos tres meses, se tratará la ley de Ingreso Complementario elaborada por la senadora Di Tullio y presentada por el conjunto de los integrantes del Frente de Todos para dejar como derecho permanente este piso de ingresos para cualquier persona en situación de extrema vulnerabilidad social”, aseguró.

La publicación de Grabois fue acompañada por una imagen del articulo 9 del decreto del Programa de Incremento Exportador que contempla la creación del Fondo de Incremento Exportador que será utilizado para brindar una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional “que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”.

Versión oficial

“La idea es asistir al universo de trabajadores de la Economía Popular que hoy no está incluido en los programas sociales. Se trata de personas que están en la informalidad, sin hijos (no cobran AUH ni Trajeta Alimentar) y no ingresaron al potenciar trabajo. De todas maneras hay que esperar a la reglamentación y a ver cuanto se recauda de las retenciones de las exportaciones de granos de soja con esta nueva medida”, explicaron desde uno de los despachos oficiales.

La medida le servirá al oficialismo también para equilibrar el frente interno. Los diputados que revisten en la agrupación Patria Grande y que estaban por partir al bloque del Frente de Todos, decidieron quedarse. “Nos quedamos. Hemos logrado avanzar en el anuncio de una medida que tiene que ver con garantizar una política redistributiva para que las personas que están debajo del nivel de indigencia y no logran llegar a la canasta básica, lo puedan hacer. Cristina Kirchner tuvo mucho que ver con eso”, dijo hoy a Radio 10 el legislador nacional Federico Fagioli.

