Julio César Falcioni seguirá en Independiente. Foto: NA.

En medio de la turbulencia que rodea al mundo Independiente, este lunes se confirmó la presencia de Julio César Falcioni como entrenador del Rojo para el partido con Aldosivi, por la decimoctava fecha del fútbol argentino. El Emperador había pensado en renunciar tras la derrota 2 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, pero luego de una reunión con Héctor Maldonado, secretario general del club, acordó seguir al menos una fecha más.

Sumergido en una importante crisis futbolística después de la salida de Eduardo Dominguez, Claudio Graf y Juan José Serrizuela, se habían hecho cargo del plantel de forma interina hasta el retorno de Falcioni. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, el Rojo tiene 15 puntos en 17 fechas del campeonato.

En la mañana de este lunes, Maldonado tuvo una reunión con Falcioni que duró cerca de una hora y media en la cual acordaron su continuidad, en principio hasta el próximo jueves, cuando Independiente reciba a Aldosivi, en Avellaneda.

Según informaron fuentes cercanas a la dirigencia, el experimentado técnico, durante la reunión, pidió permiso para hacer cambios en el equipo, ya que “no hay reacción en el plantel, sobre todo con los referentes”.

Frente al Tiburón marplatense, Falcioni se juega su última carta y realizará varios cambios respecto al once que perdió ante el Lobo platense. Milton Álvarez e Iván Marcone reemplazarían a Sebastián Sosa y Lucas Romero. También, están en duda el defensor central Juan Insaurralde y el delantero Leandro Fernández, quienes para el Emperador, no atraviesan su mejor momento.

A diferencia de otros momentos, el plantel del Rojo se encuentra al día con el pago de sus sueldos. Por lo tanto, el inconveniente principal del conjunto de Avellaneda es, plenamente, futbolístico.