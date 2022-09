Justin Bieber. Foto: NA.

El rumor ya circula y dice que Justin Bieber no viene a la Argentina. La noticia no cayó nada bien a las fans que acamparon durante semanas para conseguir entradas y estar en primera fila.

El cantante debería presentarse con “Justice World Tour” este sábado y domingo en el Estadio Único de La Plata, pero todo es incógnita y duda.

El anuncio oficial aún no salio, pero en las últimas horas comenzaron a desarmar el escenario montado que iba a recibir a Justin, algo que generó gran incertidumbre y decepción para las “beliebers”.



Acampe antes del show de Justin Bieber. Foto: NA.



Según informó el medio local El Día, el motivo de la cancelación sería el estado de salud mental de Bieber. Otro dato dice la gente a cargo de los dos shows en La Plata que se alojaban en el Hotel Corregidor, anunciaron que se irán del lugar, que tienen reservado hasta el 13 de septiembre.

¿El motivo? “El cantante no viene”.

“Las primeras carpas ya llevan más de un mes. Esperemos que se haga, él tiene una enfermedad, no queremos hablar mucho de eso pero confiamos en que pueda venir”, dijo en diálogo con El Día, una joven que viajó desde Tucumán a La Plata para presenciar el recital.



La parálisis facial que sufrió el cantante

Todo comenzó a principios de junio de este año, cuando el artista comunicó a través de su cuenta de Instagram que estaba sufriendo una parálisis que no lo dejaba sonreír ni pestañar uno de sus ojos.



La parálisis que sufrió Justin Bieber. Foto: NA.



Luego de una serie de estudios, los médicos le informaron que se trató del Síndrome de Ramsay Hunt, un virus que ataca nervios de la oreja.

Por este motivo, Justin se vio imposibilitado de realizar los conciertos que tenía planeado en Estados Unidos.

Cuando comunicaron su parte médico, también informaron que los shows en América Latina se harían con total normalidad, aunque en los últimos días se terminó de caer por completo la posibilidad de que esté en Argentina.