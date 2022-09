Kim Kardashian. Foto: Instagram/kimkardashian.

Después de la icónica portada desnuda para revista Paper, hace ocho años, ahora Kim Kardashian vuelve a ser furor en Internet. La influencer se lució con su espectacular figura para la revista Interview.

La modelo de 41 años, está a la cabeza de la portada de septiembre 2022 para “American Dream”, con sus jeans lo suficientemente caídos como para relucir su famoso trasero.



Kim Kardashian posando. Foto: Revista Interview.



“Me encantó”, fueron sus palabras a la revista cuando vio su colección de ropa interior.

Kim se tiñó el cabello de rubio platinado para en su momento representar a Marilyn Monroe en la Met Gala 2022 en mayo. Al parecer mantuvo el look para las fotografías, y además se decoloró las cejas rubias para combinar su apariencia estética.

Sobre esto, Kardashian le dijo al editor, Mel Ottenberg: “Creo que las rubias se divierten más. Simplemente me siento diferente”.



Kim Kardashian posando para la revista. Foto: Revista Interview.



Todo lo que sucede alrededor de Kim Kardashian causa furor y revuelo entre sus fanáticos de todo el mundo, quienes siempre esperan más de la empresaria.

De hecho, en 2014, la estrella sorprendió a todos con fotos muy sexy para la revista Paper, cuando mostró sin ningún tipo de vergüenza su trasero.



Kim Kardashian. Foto: Revista Paper.



Cuando se revelaron las fotos, la empresaria publicó unas palabras en su cuenta de Twitter haciendo referencia al set. “Y van a decir que no tengo un talento… intento equilibrar una copa de champán con la cola”, escribió.



Intentando sostener champán con la cola. Foto: Revista Paper.



La actualidad de Kim

Kardashian está recientemente separada de Pete Davidson, con quien estuvo sólo nueve meses en relación. Aunque todavía continúa su enfrentamiento con su exesposo, Kanye West, quien todo el tiempo la ataca a través de las redes sociales.

Cuando volvió a Instagram, mediante un posteo que borró al poco tiempo, West atacó a Kris Jenner, madre de Kim. La acusó de tratar a las parejas de sus hijas como “donantes de semen”.

“No dejaré que mis hijas se conviertan en chicas Playboy como hicieron con Kylie (Jenner) o Kim. Hollywood es como un burdel gigante y la pornografía ha destruido mi familia. Lidio con la adicción, Instagram los promueve, y no pienso permitir que North y Chicago la sufran también”, había escrito el rapero.