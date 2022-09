El escándalo de la separación de Charlotte Caniggia sorprendió a todos. Es que la mediática hacía tres años que estaba en pareja con el empresario Roberto Storino Landi, pero todo estalló cuando él la habría encontrado con su mejor amigo.

“Ella no es de dar notas ni aparecer públicamente, de hecho de su noviazgo no se supo mucho detalle, pero hoy puedo dar fe que la ruptura es definitiva y es escandalosa porque habría terceros en discordia. Él se enteró que ella estaba teniendo una aventura y se pudrió todo, ella le fue infiel aparentemente porque las cosas estaban desgastadas con su ahora ex”, había informado Juan Etchegoyen en Mitre Live. Luego, aseguró: “Él entró su casa y la vio a ella con otro, la agarró infraganti con su mejor amigo, llamado Ian”.

En este contexto, en las últimas horas fue el propio Ian Hachmann quien rompió el silencio, también en diálogo con dicho periodista. “Explotó todo muy de golpe y nunca creí que iba a pasar eso, pensé que iba a ser todo bien íntimo y oculto, no sé bien como te enteraste. Estoy tratando de entrar en la realidad, pero me cuesta muchísimo, voy de a poco. Hoy en día Charlotte es la mujer de la cual estoy enamorado, me encanta, por dentro y por fuera es muy linda”, comenzó expresando el joven.

Y continuó: “Estoy re enganchado y es un bajón porque no sé si ella estará así conmigo. Fue amor a segunda vista porque ya la había visto en la tele, pero cuando la vi personalmente flasheé”. “Me gusta su forma de ser y la paz que transmite, la sonrisa, la mirada que tiene. Principalmente lo buena persona que es. Es muy cariñosa y tierna en la parte íntima”, detalló.

En tanto, Hachmann también se refirió a la versión que indica que el ex de Charlotte los habría encontrado infraganti. “No quiero hablar del tema, pero si Roberto dice que nos encontró así, mal por él. Teníamos una amistad, pero mi relación con Charlotte iba mucho más que mi amistad con él, intentamos ocultarlo lo más que se pudo. Cuando uno no valora lo que tiene, le deja de dar importancia, el que se fue a Sevilla perdió su silla”, lanzó.

“Yo siento que mi amor por Charlotte fue más fuerte que mi amistad con Roberto, mi amor por ella se llevó puesta a la amistad, no me importó, no me dolió haberlo perdido como amigo, he perdido tantos amigos en esta vida, prefiero tenerla a Charlotte antes que la amistad con él”, cerró contundente.

Si bien la hermana de Alex Caniggia no acostumbraba a mostrarse en público con su ahora exnovio, en algunas ocasiones había hablado sobre su situación sentimental. “Estuve medio escondida, pero la verdad es que estoy muy tranquila, me gusta la vida tranquila”, había dicho en LAM (América) al ser consultada por su bajo perfil. “Siempre estoy acompañada”, aseguró en ese entonces.

Una de las pocas veces que la hija del Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se mostró con su novio fue a fines de mayo en el lanzamiento de su nuevo emprendimiento: una cápsula de tocadores de make up. En el evento, que se realizó en un exclusivo restaurante de Puerto Madero, la joven estuvo acompañada también por Damián Potenza, el exjugador de fútbol y fundador de Baires Wood, la empresa que se encarga de realizar el mobiliario.

Charlotte Caniggia arrasó con su jumpsuit

Siempre fashionista y atrevida, Charlotte Caniggia no teme a la hora de lucir los más explosivos looks y esta vez no fue la excepción.

La morocha fue por todo con un sensual jumpsuit de encaje con aberturas en la panza impactante muy similar al estilo que solía llevar la cantante Selena.

Su atuendo no paso inadvertido para sus seguidores que no tardaron en llenarla de likes y comentarios e incluso compararla con la icónica cantante.”Sos Selena”, “Qué bomba”, “Siempre hermosa”, escribieron fascinados con su postal.