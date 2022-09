Pablo Solari. Foto: NA.

El delantero de River Pablo Solari se realizó los estudios luego de sufrir una molestia muscular en el partido con Barracas Central y se confirmó que padece un leve desgarro en el aductor izquierdo que pone en duda su presencia en el Superclásico del próximo domingo.

Solari encendió ayer las alarmas en River, que le ganó 2 a 0 a Barracas, dado que tuvo que dejar la cancha a los 18 minutos del segundo tiempo por una dolencia, e incluso se llegó a leer en sus labios que dijo: “Me duele”.

Por ese motivo, este lunes se realizó los estudios correspondientes y se conoció que se trata de un leve desgarro en la zona que lo podría dejar afuera del duelo clave frente a Boca en la Bombonera, aunque el entrenador Marcelo Gallardo esperará su evolución día a día para evaluar si podrá ser de la partida.



Una baja importante

En caso de perderse el Superclásico, sería una baja más que sensible para el “Millonario”, que no tendría a una de sus figuras en el ataque que convirtió siete goles en nueve partidos tras una rápida adaptación luego de arribar en el último mercado de pases desde Colo Colo de Chile.

De esta manera, Solari se suma al arquero Franco Armani, quien será esperado hasta último momento por una lesión similar que lo marginó del encuentro con Barracas. Sin embargo, Gallardo fue optimista sobre Armani y sostuvo que “se va a recuperar bien” y “no va a tener problemas para llegar”, aunque esperará hasta la previa del partido para determinar si estará o no en el arco.

El defensor Emanuel Mammana, por su parte, también dejó el campo de juego por una molestia este domingo, pero en su caso fue por precaución y no tendría inconvenientes para estar en la zaga central en la Bombonera.