Conferencia de Horacio Rodríguez Larreta. Foto: NA.

Los cruces entre nación y Ciudad se suceden uno a uno y la tensión va en aumento. Con este marco, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acusó frontalmente al kirchnerismo de “intentar distraer” a la población de los problemas y cuestionó la intención del oficialismo de “proponer una ley mordaza para controlar la libertad de expresión”.

“El kirchnerismo nos intenta distraer: ahora proponen una ley mordaza, con el argumento totalmente inverosímil de que todo lo que pasa es culpa del periodismo, la Justicia, la oposición. Lo que están proponiendo es controlar la libertad de expresión. No lo vamos a permitir. Me preocupan mucho los avances contra la prensa, contra la libertad de expresarse libremente de todos los argentinos. Con la excusa de esta ley podrían llegar a controlar lo que se diga en las redes sociales”, sostuvo el mandatario de la Ciudad.

En declaraciones a la prensa, el referente del PRO afirmó que los funcionarios de la Ciudad están “para hacer, mucho más que para discursear, hablar”. “Tenemos la responsabilidad concreta de resolver los problemas de la gente todos los días. No podemos seguir enfrascándonos en temas que nada tienen que ver con los temas que le preocupan a los argentinos”, señaló.



Mensaje al Frente de Todos

Y, al referirse nuevamente a la intención del Frente de Todos de sancionar una norma para combatir los “discursos de odio”, Rodríguez Larreta continuó: “En vez de la censura, yo propongo más libertad. Pero no sólo no es callar, sino que hay que escuchar. Si queremos una Argentina diferente, tenemos que escuchar al que piensa diferente”.

“Tenemos que escuchar especialmente al que no piensa como nosotros. Se necesita mucho más coraje para encontrar acuerdos con el que piensa diferente que para pelearse, acuerdos que permitan realizar las transformaciones que la Argentina necesita”, remarcó.

Al ser consultado sobre si consideraba que el oficialismo buscaba victimizar a la vicepresidenta tras el intento de magnicidio sufrido el pasado viernes en la puerta de su domicilio en el barrio de Recoleta, el jefe de Gobierno porteño respondió: “A lo que dijo (el presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado, José) Mayans, no hay mucho que agregar. A confesión de parte, relevo de pruebas”. De esta manera, se refirió al pedido del dirigente formoseño para que se frene el juicio oral en la causa Vialidad que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner.

Por otra parte, Rodríguez Larreta también anunció que los alumnos de escuelas porteñas recuperarán el próximo 31 de octubre “el día de clases que se perdió en el feriado nacional del viernes pasado”, decretado por el presidente Alberto Fernández tras el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

“No podemos perder ni un solo día. Vamos a reprogramar un día de capacitación de los docentes y con eso vamos a mantener los 192 días de clases”, subrayó Rodríguez Larreta.