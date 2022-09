Sergio Massa y Maurice Claver Carone. Foto: NA.

El ministro de Economía, Sergio Massa, destrabó una serie de líneas crediticias con el Banco Interamericano de Desarrollo por más de US$ 3.100 millones que serán desembolsados antes de fin de año.

De acuerdo a lo acordado US$ 1200 millones serán para fortalecer las reservas internacionales y corresponden a la línea de libre disponibilidad que el organismo tenía frenado. De ese monto US$ 500 millones serán girados antes del 30 de septiembre y US$ 700 millones antes del 31 de diciembre.

Asimismo, se abrieron las conversaciones para nuevos programas por un monto de US$ 1.933 millones que también llegarían al país dentro de 2022 y para 2023 se estiman unos US$ 1800 millones nuevos.



Massa y Claver Carone, tras la reunión

El acuerdo se conoció luego de una reunión que Massa mantuvo con Claver Carone en la sede del BID en Washington.

“Si la misión del ministro era venir a destrabar la relación con el BID podemos decir que el ministro tiene una misión cumplida”, afirmó Claver Carone.

“Hemos podido destrabar lo que estaba trabado y con una vía directa”, subrayó el presidente del BID, quien aclaró que “sus críticas se habían dando cuando la Argentina tenía una política macroeconómica errática. Nosotros pedimos una política económica cohesiva. Ahora con el ministro tenemos una política cohesiva y podemos apoyar a la Argentina. En hora buena misión cumplida”.

Por su parte, Massa remarcó que “hoy es la reunión pública que consagra el trabajo de las últimas dos semanas. Las operaciones de libre disponibilidad que estaban pendientes se confirman y serán mayores a las previstas. Y además se abre la discusión por un monto importante para la cartera de préstamos 2023. Esto representa algo muy importante para la garantía de acumulación de reservas. El instrumento de financiamiento BID también es importante para las provincias porque nos permite financiar obras de infraestructura”.

El ministro afirmó que “tener este programa con fechas de desembolsos ya definidas nos permite robustecer las reservas y tener financiamiento para distintos programas y para nosotros es una tranquilidad”.

“De esta forma también se despejan dudas sobre la relación entre la Argentina y el BID”, enfatizó Massa.