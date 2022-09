Mauro Icardi y Wanda Nara. Foto: NA.

La historia parece no tener final, al menos por ahora. Es que pasan los días y el futuro de Mauro Icardi aún sigue flotando en el aire.

El futbolista del Paris Saint Germain no pudo conseguir una salida del club francés durante el cierre del mercado de pases europeo pese a que el entrenador Christophe Galtier no lo tendrá en cuenta.

Ante esto, su esposa y representante, Wanda Nara, habló sobre su deseo de verlo jugar en la Argentina.

“A mí me encantaría que jugara en la Argentina. Yo soy de River, pero si tiene que jugar en Boca, gritaría también los goles”, aseguró Wanda que asegura estar “tranquila” luego del cierre de la ventana de transferencias.

En su vuelta al país, la empresaria fue consultada sobre si estaban preocupados luego que el delantero no haya emigrado a otro club. “Preocupaciones son otras en la vida”, respondió.

Y siguió en una entrevista con LAM: “¿Cómo va a estar preocupado con el contrato que le hice?”. En ese sentido, repasó que atacante aún tiene dos años por delante en el vínculo que lo une con el PSG.

“Hay varias propuestas. Puede ser en este mercado o en el próximo”, indicó acerca del futuro de Icardi. Más allá de la mención del fútbol argentino, Nara no descartó la posibilidad de que su esposo se sume en algún momento a la liga de Turquía o a la MLS de Estados Unidos.