Calu Rivero, actriz. Foto: Instagram/calucalu

La noticia del embarazo de Calu Rivero fue dada hace algunas semanas atrás por LAM, donde también informaron que el padre del bebé, es Fernando Aíto de la Rúa. La pareja retomó la relación que había iniciado en el 2008 y que permaneció en secreto un tiempo.

Este martes, en LAM, Calu se refirió por primera vez de manera pública al embarazo. Sin más, eligió el programa donde había surgido la información. En charla con el cronista Alejandro Castelo -que la felicitó por la buena noticia-, le transmitió la sorpresa que generó su relación con el hijo del expresidente.

“Yo no ando contando los besos, las cosas. Parece que si no hablás en las redes no existe. De hecho, cuando estuve sin redes era todo el tiempo “¿dónde estás? ¿Qué te pasó? Y no me había pasado nada, estaba viviéndola bárbaro, solo que no lo contaba”, dijo Calu.

Video: YouTube América TV.

También contó que con Aíto se reencontraron después de 13 años en Uruguay, y que anteriormente se habían separado en buenos términos: “Es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia”, contó la actriz.

Sobre su embarazo, dijo que cree estar de más de tres meses, y expresó no saber el sexo ni haber pensado nombres posibles: “Mientras sea sano mental física y espiritualmente, bárbaro”, finalizó.

La historia de amor entre Calu y Aíto

En diciembre del 2008 los rumores de relación entre ellos fueron muy fuertes, aunque su familia en ese momento aclaró que se trataba de una amistad.

Poco tiempo después, la actriz confirmó el noviazgo: “Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”, decía en ese entonces.

Años después, cuando ella terminó su relación con Andrey Manirko, en abril del 2021 se filtraron fotos de Rivero con Aíto en playas de Uruguay. Así resurgió el amor, y año y medio más tarde están esperando su primer hijo.