Crimen de Vicente Lopez. Foto: NA.

Sigue la investigación del doble crimen de Vicente López. Los fiscales buscan al culpable del asesinato de José Enrique del Río (74) y su esposa Mercedes Alonso (72). El juez Ricardo José Costa, titular del juzgado de garantías 1 de San Isidro decidió liberar a María Ninfa Aquino, la empleada doméstica detenida acusada de ser la entregadora.

Según las fuentes oficiales, le confirmaron a Infobae que el juez decidió la excarcelación porque se venció la fecha de la detención, y cree que la pruebas, hasta el momento, no son suficientes para mantenerla presa. Esto no quita que sigue siendo investigada.

Los fiscales Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería siguen con la búsqueda de los autores del doble asesinato.



La cuadra donde encontraron muerto al matrimonio en Vicente López. Foto: El bonaerense.



¿Por qué detuvieron a la empleada?

Cuando llegaron a la escena del crimen, constataron que no hubo puertas ni cerraduras forzadas, por lo que el papel de la empleada habría sido muy importante para que el robo se lleve a cabo.

Otra de las cosas que tomó de sorpresa a los investigadores fue que los delincuentes se llevaron los archivos DVR de las cámaras de seguridad de la casa.

Según la exempleada, tardó dos horas encontrar los cadáveres, pero lo más raro del asunto es que, luego de encontrarlos llenos de balazos, apagó la luz del garage y cerró la puerta con llaves. Algo que por el momento, no tiene explicación.

Los vecinos y los familiares de los jubilados comentaron que era una pareja de mucha plata ya que eran dueños de playas de estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires, tenían casas en Pinamar y se estaban por mudar a un departamento en Av. Libertador.

Más allá de la excarcelación de Aquino, la Justicia sigue revisando las cámaras de seguridad y analizando los testimonios para dar con los criminales. “Por el momento, las hipótesis son muy amplias y no se descarta nada. Seguimos descifrando quién pudo haber tenido algún tipo de animosidad contra las víctimas”.

Según indica la Secretaría de Seguridad de Vicente López, en total ya se analizaron 190 horas de imágenes.