Desde la puesta en marcha del nuevo tipo de cambio temporal de $200 por dólar para el complejo sojero, ingresaron divisas por US$1.075 millones. La información fue dada a conocer por la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

"Ciara-CEC informan que a 72 horas del inicio del decreto 576/2022, el ingreso de divisas sumó US$ 1.075 millones", indicó la entidad empresaria a través de su cuenta en la red social Twitter.



La liquidación por parte del complejo agroexportadora en estos tres días superó “el objetivo establecido el domingo último”, cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la medida. Massa había estimado que en las primeras 72 horas de vigencia de la misma se esperaba el ingreso de US$ 1.000 millones y de US$ 5.000 millones a lo largo de septiembre.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), por su parte, informó que las operaciones de compraventa y fijaciones de soja alcanzaron un volumen de 1,34 millones de toneladas y acumularon en los primeros días de de la semana 2,13 millones de toneladas.

Además, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, sostuvo que “el dólar soja superó las expectativas” y que “el campo nos acompaña con ventas récord” , por lo que “a este ritmo, esperamos superar los US$ 5.000 millones” para septiembre.



¿Se viene el “dólar malbec”?

Desde Bodegas de Argentina, la cámara que agrupa a los principales representantes de la industria del vino del país, le reclamaron al Gobierno que implemente medidas para apuntalar al sector y beneficiarlos, al igual que hicieron con el campo.

Algunos de los reclamos son la eliminación de la alícuota de 4,5% de derechos a la exportación que gravan a esta bebida alcohólica y la creación de lo que llamaron el “dólar Malbec”, que sería un dólar sin restricciones.