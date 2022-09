Dos sujetos fueron condenados por el homicidio de un cadete

image.png Uno de los condenados es Hugo Alberto Russ, quien estuvo evadido de la Justicia tucumana durante 14 años y fue capturado en la ciudad de Frías, Santiago del Estero el pasado 24 de Junio.

Los hechos imputados a ambos sujetos, ocurrieron el día 8 de mayo del 2008 alrededor de las 23:30, cuando Maturano y Russ se encontraban en la esquina de pasaje Sin Nombre y pasaje Boulogne Sur Mer del barrio Batalla de Tucumán de esta ciudad, fue que llegó a ese lugar la víctima, Coronel, para realizar la entrega de un pedido de comida. En ese momento, Maturano le propone a Russ robarle las pertenencias a Coronel con el uso de arma de fuego. Russ aceptó y ambos encartados procedieron a interceptar y sustraerle el dinero. En un momento, Maturano realizó un disparo en contra den la humanidad de la víctima, impactando un proyectil en su cabeza, provocándole la muerte, situación que Russ no había acordado con Maturano. Inmediatamente, ambos delincuentes se dieron a la fuga del lugar. Maturano fue aprehendido horas después, cerca del lugar del hecho, y fue encontrado con el dinero que le fue robado a Coronel. El hecho imputado a Juan José Ariel Maturano es el de Homicidio en ocasión de robo agravado en calidad de autor y fue condenado a 13 años de prisión, mientras que a Hugo Alberto Russ se lo encuentra culpable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautor, ya que este último prometió participar de un robo y no de un homicidio, por lo que no debe responder por el exceso de su consorte de causa, y fue condenado a 8 años de prisión de ejecución efectiva.