Gilda y Chio. Foto: Instagram/soychio.oficial

Fabricio Cagnin, el hijo de Gilda, se lanzó como cantante bajo el nombre artístico “Chio”, y decidió hacerlo con una primera canción llamada “Crují”. El tema habla sobre cómo fue ver partir a su madre siendo un niño de 8 años, y la experiencia de haber estado presente en el accidente.

“Chio”, el hijo de Gilda, lanzó su primer tema sobre el trágico accidente que sufrieron

Chio es el nombre artístico del cantante, Fabricio Cagnin, quien lanza su tema el día del aniversario de la muerte de su madre, Gilda

“Durante 26 años, lloré y hasta ignoré cada 7 de septiembre. Hoy, por primera vez, lo celebro”, dijo el cantante antes del lanzamiento. Y siguió: “Crují es un abrazo a mi historia, a mi mamá, a mi hermana, a mi abuela y a cada persona que enfrentó una pérdida. El dolor nunca se va, pero se puede integrar como parte de la vida y ser feliz, hoy soy muy feliz. Espero que disfruten de mi obra tanto como yo”.

Video: YouTube CHIO.

La fecha que eligió para el estreno no es casualidad: un día como hoy, hace 26 años, un camión chocó al micro donde viajaba junto a su madre; Gilda. También iba su hermana, su abuela y un grupo de músicos. Chio fue el único de la familia que sobrevivió.

En un principio no quería elegir este día para lanzarse, pero las vueltas de la vida le fueron demostrando que el momento, sí era este. “Y hoy al destino puedo cantar. En nuestros cuerpos espera un final. A nuestras almas, perpetuidad. Tomo tus manos y me echo a volar”, suena la letra en la canción.

Aunque es la primera vez que Fabricio Cagnin hace públicas sus canciones, contó que la música lo ayudó a sanar con el paso de los años. “Este disco es una recopilación de un proceso de sanación y superación. Desde la selección de sus temas, el nombre, la locación del video lanzamiento, el concepto e incluso la fecha de estreno”, explicó.