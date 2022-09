La “China” Suárez y el papá de Vicuña. Foto: Instagram/sangrejaponesa.

Luego de que Benjamín Vicuña confirmó el fallecimiento de su padre, Juan Pablo, Eugenia “China” Suárez le dedicó un emotivo posteo a su exsuegro. En el mismo adjuntó fotos y video en familia.

“Recuerdo el día que te conocí, ‘eri más linda que el sol’ y me conquistaste. Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina como si la conocieras de toda la vida. Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa. Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa”, escribió la actriz.









Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa)



También dejó en claro que tiene presente todos los momentos familiares que vivieron juntos y que se va a encargar de que sus hijos, Magnolia y Amancio Vicuña, sepan quién fue su abuelo. “Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el ‘Tata loco’. Para siempre”, escribió.



Triste presente para Benjamín Vicuña

Luego de semanas difíciles, a raíz de problemas de salud, falleció Juan Pablo, el padre de Benjamín Vicuña. Y desde su Chile natal, el actor le dedicó un emotivo posteo de despedida.

“Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia”, escribió el galán.

En este último tiempo, Benja dividió sus días entre Buenos Aires, donde está protagonizando “El método Grönholm” en Paseo La Plaza junto a Laurita Fernández y Rafa Ferro, y Chile, donde acompañó a Juan Pablo en su enfermedad.

“Benjamín no la está pasando bien. Tuvo que viajar de urgencia a Chile. Su papá no está bien. Ya estaba enfermo. Estaba con respirador. Ahora empeoró. Está con una hemorragia intestinal muy fuerte y lo están tratando de controlar”, había explicado Yanina Latorre en LAM.