Nick Kyrgios tuvo un nuevo ataque de ira. El australiano se despidió del US Open tras caer ante el ruso Karen Khachanov en los cuartos de final por 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3) y 6-4 y destrozó dos de sus raquetas luego del partido.

Tras saludar formalmente al ganador en la red, y posteriormente al juez de silla, el de Canberra no pudo ocultar la rabia que sentía por quedar eliminado del último Grand Slam del año.

Kyrgios volvió a ingresar a la pista y destrozó su raqueta golpeándola contra la superficie unas cuantas veces. Con ira todavía acumulada, el ataque de furia continuó, tomó una segunda de su bolso y la quebró de un solo golpe.

Kyrgios después de perder:pic.twitter.com/euw3Oi5xIh — Set Tenis (@settenisok) September 7, 2022

“Honestamente, ya no me interesan los demás torneos. Siento que, ahora que he tenido éxito en un ‘grande’, los demás torneos no tienen valor”, lanzó el australiano en la rueda de prensa.

“Lo único de lo que se acuerda la gente en un ‘grande’ es si ganas o si pierdes. Creo que prácticamente todos los demás torneos del año son una pérdida de tiempo. Solo deberías competir en los ‘grandes’. La gente se acuerda de ti por los ‘grandes’”, insistió el oceánico de 27 años, que recientemente alcanzó a disputar la final de Wimbledon frente a Novak Djokovic.

“Lo que ha ocurrido es devastador, no sólo para mí, sino para todos los que querían verme ganar. Me siento como una mierda. He defraudado a mucha gente. Me siento que, o lo gano todo o lo pierdo todo, siento que he fracasado en este torneo en este momento, eso es lo que siento”, se lamentó.