Marcelo Gallardo. Foto: NA.

River volvió a los entrenamientos con un solo objetivo: el Superclásico del próximo domingo. Con bajas confirmadas y algunas dudas, el técnico Marcelo Gallardo aguardará para tomar una decisión final conr respecto al equipo titular.

Gallardo apostaría a una sorpresa en el armado del equipo mientras aguarda por la recuperación de Franco Armani. En lo que será un duelo crucial en la Bombonera, ya que se pondrán en juego las aspiraciones de ambos equipos en la lucha de la Liga Profesional. Es que luego del empate de anoche entre Atlético Tucumán y Banfield, tanto Boca como River quedaron a cuatro puntos de la cima.

En lo que fue el primer entrenamiento en la previa al Superclásico, el equipo Millonario realizó los trabajos en el River Camp de Ezeiza, donde Gallardo barajó la posibilidad de que Matías Suárez vuelva a la titularidad -luego de cinco meses- en lugar del lesionado Pablo Solari.

Por otra parte, el “Muñeco” espera que Armani siga evolucionando de manera favorable del desgarro que sufrió ante Defensa y Justicia la semana pasada por la Copa Argentina y pese a que aún no fue exigido, el entrenador lo hará en los próximos días para asegurarse si estará en condiciones de atajar o si Ezequiel Centurión tendrá la posibilidad de jugar su primer Superclásico.



La salud de Solari

La otra cuestión que se lleva toda la atención es la lesión muscular de Pablo Solari, que lo dejaría descartado del encuentro que se disputará el próximo domingo a las 17. Si bien se trata de un desgarro muy pequeño en el aductor izquierdo, no llegaría a tiempo para recuperarse.

Ante este panorama poco alentador para el atacante que le dio resultados inmediatos a River desde su arribo en este mercado de pases, Gallardo analiza la posibilidad de que Suarez se gane un lugar en el equipo para acompañar a Lucas Beltrán o Miguel Borja.



Pablo Solari. Foto: NA.



El cordobés no juega desde el arranque desde abril y le falta desde lo físico, pero cada vez que le tocó entrar dio muestras positivas, aunque Gallardo no lo considera apto para jugar 90 minutos de alta intensidad y por ello lo viene utilizando en el segundo tiempo.

Pero ante la casi segura ausencia de Solari, el ex Belgrano comienza a ser una posibilidad concreta. En caso contrario, el que podría colarse entre los titulares es Esequiel Barco, aunque corre desde más atrás en la consideración del técnico.

Gallardo también realizaría dos cambios con respecto al equipo que le ganó a Barraca Central en el Monumental: Enzo Pérez por Bruno Zuculini y Marcelo Herrera por Elías Gómez, mientras que Milton Casco pasaría al lateral izquierdo.