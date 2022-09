Napoli vs Liverpool, Champions League. Foto: REUTERS.

Napoli y Liverpool se miden en el estadio Diego Armando Maradona, en un partido de la fecha 1 del grupo A de la Champions League.

El Grupo A de la presente edición del torneo se completa con Ajax y Rangers. Los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, que se disputarán entre febrero y marzo del próximo año. El tercero se sumará a la rueda de la dieciseisavos de final de la Europa League.



La empresa estadounidense FiveThirtyEight dedicada al análisis político, económico y deportivo, realizó sus propios estudios estadísticos y de allí sacó las probabilidades que tienen cada uno de los equipos participantes en el certamen de hacerse con la Liga de Campeones.

Para ellos, el conjunto alemán, Bayern Múnich, tiene la probabilidad más alta de regresar al trono europeo. Con un 20 % de posibilidad de ganar la final, los Bávaros serían los favoritos para coronarse campeones. Los dirigidos por Julian Nagelsmann iniciaron de buena manera su campaña en la Bundesliga, aunque no del todo como querían, con tres victorias y dos empates se ubican en la tercera posición de la tabla. Una de las fichas clave a seguir en el conjunto de Múnich, es el delantero Sadio Mané, exjugador del Liverpool.



Formación probable de Napoli

El equipo dirigido por Luciano Spalletti no tiene confirmada su formación, pero se estima que será 4-3-3 con Alex Meret en el arco; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kim Minjae y Mário Rui en defensa; Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka y Andre-Frank Zambo Anguissa en el medio; y Matteo Politano, Giacomo Raspadori y Khvicha Kvaratskhelia en la delantera.



Formación probable de Liverpool

Por su parte, los conducidos por Jürgen Klopp saldrían a la cancha con una estrategia 4-3-3 con Alisson Becker bajo los tres palos; Trent Alexander-Arnold, Joseph Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson en defensa; Harvey Elliott, Fabinho y Thiago Alcántara en la mitad de cancha; y Mohamed Salah, Roberto Firmino y Luis Díaz en la delantera.