Después de cuatro años de espera, Maluma confirmó que vuelve a nuestro país el 29 de octubre en el estadio Vélez. El anuncio de una manera muy argenta.

El cantante confirmó la noticia con un mate en la mano, acento porteño y puesta una apretada camiseta de la selección. Para el show, promete un gran despliegue escénico, donde cantará sus hits y, por primera vez, cantará su éxito “Hawái” en nuestro país.









Con “Papi Juancho World Tour”, el artista llenó los estadios en Estados Unidos, Europa, Asia y países de Oriente Medio, y fue el primer cantante en anunciar gira mundial después del período de pandemia.

Maluma vendrá con The Love & Sex Tape Deluxe Edition, el disco que incluye sus ocho nuevas canciones que lanzó en junio, y con tres temas épicos: “28”, “Rulay” y “Clito” con Lenny Tavárez, Dalex y Brray.

Los tickets estarán en preventa este jueves 8, y la venta general comenzará el viernes 9 a las 16hs a través de Ticketek.



La recuperación tras la operación

Hace unos días, Maluma tuvo que operarse su rodilla izquierda por una rotura de ligamentos que sufre hace algunos años. También había sido operado en el 2019. “Al mal tiempo buena cara”, así anunciaba en sus redes sociales que iba a ser operado.

Por suerte todo salió bien y se está recuperando favorablemente. Estos días, el colombiano mantuvo al tanto a sus fans de cómo avanza la recuperación y, en las últimas horas, subió historias con más detalles.







“Hace un par de años me pusieron unos tornillos biodegradables y la cabeza de uno de esos tornillos se desprendió y empezó a dar vueltas por la rodilla. Obviamente eso duele mucho. Ni siquiera podía apoyar el pie, no podía doblar la rodilla”, explicó.

Sin embargo, esto no le impide realizar su show en nuestro país. Con mucha diversión, publicó un video bailando con un bastón: “Cojo pero con flow”, dijo.