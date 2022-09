Inés y Mbappé. Foto: NA.

Inés Rau es la joven de la que todos hablan. Primero siendo tapa, en 2017, de la revista Playboy, convirtiéndose en la primera modelo transgénero. Algo que le permitió estar presente en las pasarelas más reconocidas del mundo.

A pesar de ya ser conocida en el ambiente, su popularidad dio un giro a lo más alto. Ahora todos apuntan por un posible romance con el jugador del PSG, Kylian Mbappé.

Todo surgió por unas fotos suyas de viaje en Ibiza. En las imágenes se los puede ver a ambos, disfrutando junto a sus amigos, y donde el jugador alza a Inés, estallados de risa.



Tapa de revista Playboy

En la tapa de la revista, Inés dio declaraciones acerca de su forma de vida y de como la participación en Playboy realzaría la presencia de más modelos trans en el ambiente.



“La desnudez no debería ser un tabú. La desnudez significa mucho para mí, ya que pasé por una transición para llegar a donde quiero estar. La desnudez es una celebración del ser humano sin todos los excesos. No se trata de la sexualidad sino de la belleza del cuerpo humano, sea masculino o femenino”, dijo.

Con relación a lo que provocó su aparición en la revista y en diferentes pasarelas, expresó: “Las personas que te rechazan no valen la pena. No se trata de ser amado por otros, se trata de amarte a ti mismo. Nadie merece más ser una mujer que esas que sufren diariamente abusos y son tratadas como si fueran menos que nada”.

En sus redes sociales, la modelo tiene más de 783 mil seguidores y muestra sus diversas facetas en el modelaje, así como también su ayuda humanitaria en el programa de reforestación y perforación de pozos en Brasil.

Hasta el momento ninguno de los dos dio declaraciones al respecto. Mbappé, el delantero de 23 años, continúa haciendo goles en el PSG e Inés sumando pasarelas y trabajos como modelo.