Lesión de Karim Benzema en el Real Madrid. Foto: EFE.

El delantero francés Karim Benzema encendió las alarmas del Real Madrid en el estadio Celtic Park, tras sufrir un fuerte dolor en la rodilla derecha que le impidió seguir en el partido ante el local y le obligó a dejar su lugar a Eden Hazard.

En una acción durante el primer tiempo, el “Gato” se quejó de la rodilla derecha, se probó durante minutos con malas sensaciones y tuvo que ser sustituido.

La directiva madridista descartó acudir al mercado para fichar a un ‘9’ y Ancelotti no tiene un sustituto natural en el plantel por su falta de confianza en Mariano Díaz.

También en Francia se generó un alerta: el delantero es una de las cartas ganadoras de los galos de cara al Mundial de Qatar 2022.

Vale aclarar que Paul Pogba, otra de las figuras del último campeón del mundo, deberá ser operado y está en duda para la gran cita del fútbol mundial.



Debut, goleada y muestra de carácter

El Real Madrid conquistó por primera vez el Celtic Park, en un estreno en la Champions League con triunfo tras mostrar capacidad de sufrimiento ante el ímpetu del equipo escocés, que cedió en la segunda parte a la pegada del campeón, con goles de Vinícius, Luka Modric y Eden Hazard en un partido que deja las lesiones de Karim Benzema y Militao.



Champions League, Celtic vs. Real Madrid. Foto: REUTERS.



La diferencia de calidad en los últimos metros decidió el duelo. El Celtic desperdició sus 35 minutos de superioridad en el primer acto y se estrelló con Thibaut Courtois y con la madera en un zurdazo de McGregor. Y el Real Madrid no perdonó cuando maduró el encuentro en el segundo tiempo.

Una gran acción de Fede Valverde sirvió el tanto a Vinícius a los 56 minutos y cuatro después apareció Luka Modric para marcar con un golpeo con el exterior. El broche lo puso a placer Eden Hazard.

Los problemas de rodilla de Benzema y un fuerte dolor en la pierna izquierda de Militao provocaron sus cambios a la media hora y en el tiempo de descanso. CON INFORMACIÓN DE EFE