La casa de la mujer policía. Foto: Rosario 3.

Otra vez la inseguridad y violencia se hacen presentes en Rosario. Un hombre de 33 años fue asesinado de un balazo en la cabeza y la principal apuntada es una mujer policía quien discutió con su vecino. Por el hecho también fue detenido su esposo.

El hecho tuvo lugar en la ciudad santafecina, en las calles Caracas y Matheu del barrio Nuevo Alberdi, ubicado en el noroeste. La víctima tenía 33 años y fue identificado como Maximiliano Lucero.

El hombre baleado había discutido con el marido de la policía, quien se desempeña en la seccional 12a. de Rosario.

“Un vecino del barrio discutía con un hombre de acá enfrente, lo invita a pelear y sale la mujer que es empleada policial y le da un tiro en el cráneo”, dijo el fiscal que interviene en la investigación, Gastón Ávila, desde el lugar del hecho.



Detención del matrimonio y reconstrucción del hecho

La mujer, identificada por sus siglas como A.O. y su marido, D.S, quedaron detenidos por orden del fiscal que interviene en la investigación. Se espera que pida la participación de otra fuerza de seguridad para investigar el hecho.

“El arma está secuestrada. La mujer permitió el ingreso de personal policial para su aprehensión y entregó el arma”, sostuvo el fiscal Ávila, quien también ordenó la intervención de la Agencia de Control Policial, ex Asuntos Internos.

Según las primeras averiguaciones, la mujer que disparó contra el vecino no estaba de servicio sino en su domicilio particular.



La garrafa, origen del conflicto

La discusión entre la víctima y el marido de la agresora se habría producido por una garrafa, según contaron los vecinos. El lugar debió ser vallado ante la “conmoción” que provocó el episodio violento.

“Según indicios y testimonios aportados en la escena del hecho, la víctima habría mantenido una discusión con el identificado como D.S. a las afueras de su domicilio y mientras mantenían la misma la identificada como A.O. sale del interior del domicilio y le efectúa un disparo de arma de fuego hiriéndolo en zona de la cabeza”, informó esta noche el MPA.

La madre del hombre asesinado, que vive a pocos metros de donde ocurrió el hecho, dijo a Canal 3 de Rosario: “los milicos se cagaban de risa porque somos negros de la villa”.

“Mi hijo está agonizando, tiene un tiro en la cabeza”, sostuvo la mujer este mediodía, antes del fallecimiento, para agregar: “(los policías) se ríen porque somos de un barrio humilde, somos los negros de mierda”.

El fiscal, en tanto, confirmó que dejó “a ambos detenidos”, en relación a la mujer policía y su parea.

“Tengo que recabar los testimonios de los vecinos y desentrañar bien cuál fue la participación de cada uno y cuál fue el rol en el hecho”, abundó el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).