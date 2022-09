Foto Reuters.

El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso este miércoles la posibilidad de “rediscutir” el acuerdo negociado por la ONU para la exportación de grano ucraniano, a través del Mar Negro. Además, amenazó con interrumpir todos los suministros de energía a Europa, si Bruselas limita el precio del gas ruso.

En un combativo discurso ante un foro económico en la región rusa del Extremo Oriente, Putin apenas hizo referencia a su invasión de Ucrania, pero dijo que Rusia no perderá la guerra y logró reforzar su soberanía.

El acuerdo sobre los cereales

El pacto sobre los cereales fue facilitado por Naciones Unidas y Turquía: se creó un corredor protegido para los alimentos ucranianos, después de que Kiev perdió el acceso a su principal ruta de exportación cuando Rusia atacó a Ucrania por tierra, mar y aire.

Diseñado para aliviar los precios mundiales de los alimentos, el pacto ha sido el único avance diplomático entre Moscú y Kiev, en más de seis meses de guerra.

No obstante, Putin dijo que el acuerdo está entregando grano, fertilizantes y otros alimentos a la Unión Europea y a Turquía, en lugar de a países pobres, que deberían ser la prioridad.



“Tal vez merezca la pena considerar cómo limitar la exportación de grano y otros alimentos por esta ruta”, dijo, añadiendo que Rusia seguirá respetando sus términos, con la esperanza de que cumpla sus objetivos originales.

“Definitivamente consultaré al presidente de Turquía, el señor (Tayyip) Erdogan, sobre este asunto porque fuimos él y yo quienes elaboramos un mecanismo para la exportación de grano ucraniano en primer lugar, repito, para ayudar a los países más pobres”, agregó.



Ucrania carga contra Rusia

Ucrania, cuyos puertos han sido bloqueados por Rusia, dijo que los términos firmados el 22 de julio se están cumpliendo de forma estricta y no hay motivos para renegociarlo.

“Creo que estas declaraciones inesperadas e infundadas indican más bien un intento de encontrar nuevos temas de conversación agresivos para influir en la opinión pública mundial y, sobre todo, para presionar a Naciones Unidas”, dijo el asesor presidencial Mijailo Podolyak.

El acuerdo proporcionó a Kiev unos ingresos muy necesarios para una economíadevastada por la guerra. No estipula a qué países debe ir el grano ucraniano y la ONU ha subrayado que se trata de una operación comercial, no humanitaria.

Según los datos del grupo de coordinación con sede en Estambul que supervisa el acuerdo, el 30% de la carga -que incluye a Turquía o que pasa por este país- ha ido a parar a países de renta baja y media-baja.

Putin se quejó de que otra parte del acuerdo, destinada a aliviar las restricciones para los exportadores y expedidores de alimentos rusos, no se está aplicando. Se espera que las exportaciones de grano de Rusia en agosto sean un 28% inferiores a las del mismo periodo del año pasado, según una previsión de la consultora rusa Sovecon.

La otra gran repercusión mundial del conflicto ha sido el aumento de los precios de la energía, ya que Occidente respondió con sanciones y Moscú restringió las exportaciones de gas a Europa, culpando a las restricciones occidentales y a problemas técnicos.

Suministro y amenazas

Mientras la Unión Europea se preparaba para proponer un tope de precios al gas ruso para tratar de contener una crisis energética que amenaza con provocar penurias generalizadas este invierno boreal, Putin amenazó con interrumpir todos los suministros si tomaba esa medida.

Erdogan reprendió a Occidente por provocar a Putin, mientras que el presidente serbio Aleksandar Vucic dijo que, si los europeos cuentan con una victoria militar para Ucrania, no deberían prepararse para un invierno frío, sino para uno “polar”.

Preguntado por lo que Rusia llama su “operación militar especial” en Ucrania en el foro de Vladivostok, Putin dijo: “No hemos perdido nada y no perderemos nada (…) la principal ganancia ha sido el fortalecimiento de nuestra soberanía”.



(Reporte de Reuters; escrito por Andrew Osborn y Andrew Cawthorne; editado en español por Carlos Serrano)