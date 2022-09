Brenda Uliarte. Foto: NA.

La Justicia avanza con la investigación para esclarecer los hechos que podrían haber culminado en el magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Luego de la detención de Fernando André Sabag Montiel -acusado como principal responsable del hecho- se avanzó en busca de otros posibles relacionados. Así, se llegó a Brenda Uliarte, la novia del brasileño detenido.

Desde ese instante los investigadores pudieron establecer qué tipo de relación tenían Sabag Montiel y Uliarte, luego de que la joven sostuviera que hacía poco que lo conocía y que no tenían tan cercana relación.

Como parte de la investigación en curso, también se llamó a declarar a conocidos de los sospechados: uno de ellos fue un joven llamado Miguel, quien trabajaba con ellos en la venta de copos de algodón de azúcar y con quienes tenía cierta confianza.

Deseos de matar

Miguel contó que la detenida (Brenda) por el intento de atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner “decía que quería matar” a la exmandataria: el dato no es menor y se suma a la larga cadena de coincidencias entre los detenidos, que se mostraban en redes sociales exhibiendo el arma con la cual se intentó matar a la expresidenta.

Entre tanto, el joven también recordó que el día después del hecho habló con Brenda para ofrecerle ayuda. Fue cuando le dijo: “Si estás en problemas, vení con nosotros que nos vamos a apoyar y vamos a declarar ante la justicia y en los medios que somos inocentes”.

En su declaración, Miguel contó que -al momento de enterarse de los sucedido- no pudo creer lo que habían hecho sus amigos. él se encontraba comiendo junto a otros compañeros de trabajo la noche en que se intentó asesinar a la vicepresidenta. Al respecto, agregó que lo que le llamó poderosamente la atención de Brenda en los momentos posteriores a lo sucedido es que ella manifestó su “bronca” por no haber logrado finalmente su objetivo.