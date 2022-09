Por estos días Calu Rivero volvió a ser noticia luego de haber trascendido que espera un bebé junto a Fernando Aito De la Rúa. Pero esta semana sorprendió al revelar que perdonó a Juan Darthés, a quien denunció por acoso sexual que se habría perpetrado en las grabaciones de la tira Dulce Amor, en donde ambos compartían elenco.

“A vos te tocó denunciar algo en un momento en que era muy ingrato hacer una denuncia así. (…) ¿Sentís que perdonaste esa manera en que se actuó frente a lo que vos decías, porque hoy por suerte lo podemos ver desde otro lado?”, le planteó Nati Jota en una entrevista para NDN (Luzu TV).

“Sí, por supuesto. El perdón para mi es de mis mejores palabras mágicas. Perdonar todo, hasta las cosas más feas que uno pueda haber recibido, es importante para poder avanzar. Solo para uno. Igual lo entiendo ahora, con el diario del lunes. Creo que no es que me tocó, yo decidí. Hubo un impulso mío de salir a hablar y gritar eso. Porque yo ya no me lo bancaba más, no entendía que esto sea normal y nadie haga nada”, respondió quien hoy se hace llamar Dignity.

“En ese momento, lo que me pasaba es que nadie hacía nada en el set y yo sentía todo. Y ahora digo: ‘Bueno, no le di valor a lo que yo sentía, a pedir que frenen todo, a decir no quiero más esto’. En ese momento por ahí pensaba en no querer ser una ‘actriz difícil’. Es parte de crecer”, agregó más adelante en la conversación.

Luego, Nati Jota retomó el tema y le preguntó directamente: “¿Hoy en día perdonás a todos lo que participaron en eso, incluso a Darthés?”. “Sí, sí”, fue la respuesta de Rivero. “Esto es re polémico y lo sé y trabajé mucho en todo tipo de espiritualidades. Es el perdón desde un lugar para que yo avance”, agregó.

“Cuando uno odia o tiene bronca, el que se envenena con ese sentimiento es uno. Vos cuando tenés bronca no le hacés algo a la otra persona, te lo hacés a vos”, dijo después para darle argumentos a su punto. “Entonces, para mí fue muy difícil pero lo trabajé mucho con un amigo que es astrólogo hindú. Cuando entendés que es para vos, es muy liberador, muy liberador”, cerró al respecto.

La actriz, que acaba de publicar su podcast Esto me importa, dio detalles de su sorpresiva relación con Aito. “Nos reencontramos después de 13 años en Uruguay. Belleza, belleza, la vida, lo que ya está escrito, ¿qué decirte?”, señaló sin dar demasiadas precisiones y explicó que se habían separado en buenos términos: “Quedamos siempre muy bien, es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia, pero ni en pedo me imaginaba esto trece años después, el padre de mi hijo o mi hija”, reconoció, y contó cómo lo vivían: “Estamos sorprendidos pero también maravillados, confiando mucho en eso que es más grande, que no se entiende pero que está escrito”.

La historia de amor de Calu Rivero y Aíto de la Rúa

La actriz y el hijo del expresidente de la Nación vivieron un romance en el 2008. “Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”, había declarado Calu en aquel entonces cuando tenía 21 años.

Luego, vivió un intenso pero breve romance con el documentalista ruso Andrey Manirko de quien se separó cinco meses después de haber hecho pública la relación.

Fue entonces que, tras la separación y 13 años distanciados, ella y de la Rúa volvieron a reencontrarse. Su vínculo fue bajo total hermetismo hasta el 18 de agosto, el día que salió a la luz la feliz noticia de que esperan su primer hijo juntos.

La pareja solo se había mostrado junta en una publicación de Instagram, donde ni siquiera se los podía ver con claridad. “Brillar como el sol”, escribió ella en la publicación donde arrobó a su novio.