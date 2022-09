Napoli vs Liverpool, Champions League. Foto: REUTERS.

Napoli y Liverpool se midieron en el estadio Diego Armando Maradona, en un partido de la fecha 1 del grupo A de la Champions League. El equipo italiano se impuso 4 a 1.

Zielinski abrió el marcador de penal (5)’, luego Anguissa (31′) y Gio Simeone (44′) aumentaron el marcador. Para el segundo tiempo, Zielinski volvió a marcar (47′) ante un Liverpool desconcertado y que nunca se encontró en el partido.

El colombiano Luis Díaz descontó para la visita a los 49′ pero no fue suficiente para soñar con el milagro.

El Grupo A de la presente edición del torneo se completa con Ajax y Rangers. Los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, que se disputarán entre febrero y marzo del próximo año. El tercero se sumará a la rueda de la dieciseisavos de final de la Europa League.



Debut con goleada para los italianos. Foto: REUTERS.



Los grandes candidatos

La empresa estadounidense FiveThirtyEight dedicada al análisis político, económico y deportivo, realizó sus propios estudios estadísticos y de allí sacó las probabilidades que tienen cada uno de los equipos participantes en el certamen de hacerse con la Liga de Campeones.

Para ellos, el conjunto alemán, Bayern Múnich, tiene la probabilidad más alta de regresar al trono europeo. Con un 20 % de posibilidad de ganar la final, los Bávaros serían los favoritos para coronarse campeones. Los dirigidos por Julian Nagelsmann iniciaron de buena manera su campaña en la Bundesliga, aunque no del todo como querían, con tres victorias y dos empates se ubican en la tercera posición de la tabla. Una de las fichas clave a seguir en el conjunto de Múnich, es el delantero Sadio Mané, exjugador del Liverpool.